Ростовчане пожаловались на отсутствие перехода у школы и детсада

В Ростове-на-Дону невозможно переходить улицу Немировича-Данченко по направлению к школе № 40 и детсаду № 58 из-за отсутствия знаков пешеходного перехода, сообщил местный житель в сервисе "Благоустройство города" на сайте горадминистрации.

"Необходимо установить знак "Пешеходный переход" на улице Подъездная или Калитвинская", - говорится в сообщении. На момент четверга 16.30 мск ответа властей на обращение не последовало.