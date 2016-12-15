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Ростовчане пожаловались на отсутствие перехода у школы и детсада

15 декабря 2016, 10:45
В Ростове-на-Дону невозможно переходить улицу Немировича-Данченко по направлению к школе № 40 и детсаду № 58 из-за отсутствия знаков пешеходного перехода, сообщил местный житель в сервисе "Благоустройство города" на сайте горадминистрации.

"Необходимо установить знак "Пешеходный переход" на улице Подъездная или Калитвинская", - говорится в сообщении.

На момент четверга 16.30 мск ответа властей на обращение не последовало.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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