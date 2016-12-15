Ростовчанин, угрожая ножом продавцу, украл пиво и рыбу

В Ростове-на-Дону задержали жителя одной из северокавказских республик, который с ножом напал на продавца, после чего украл пиво, рыбу и деньги, сообщает управление вневедомственной охраны войск нацгвардии РФ по региону.

"В магазине фигурант начал угрожать ножом продавщице, после чего украл деньги, телефон, восемь бутылок пива и рыбу", - говорится в сообщении. Уточняется, что 35-летнего задержанного заключили под стражу. По факту разбоя завели уголовное дело.