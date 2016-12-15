rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Ростовчанин, угрожая ножом продавцу, украл пиво и рыбу

15 декабря 2016, 05:42
В Ростове-на-Дону задержали жителя одной из северокавказских республик, который с ножом напал на продавца, после чего украл пиво, рыбу и деньги, сообщает управление вневедомственной охраны войск нацгвардии РФ по региону.

"В магазине фигурант начал угрожать ножом продавщице, после чего украл деньги, телефон, восемь бутылок пива и рыбу", - говорится в сообщении.

Уточняется, что 35-летнего задержанного заключили под стражу. По факту разбоя завели уголовное дело.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28