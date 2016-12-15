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Ростовская ФАС оштрафовала "МРСК Юга" более чем на 6 млн руб

15 декабря 2016, 03:15
Управление федеральной антимонопольной службы по Ростовской области с начала года оштрафовала сбытовые организации на 12 миллионов рублей, более половины от суммы штрафов пришлось на "МРСК Юга", сообщил во время пресс-конференции в среду замглавы ростовского УФАС России – начальник информационно-аналитического отдела Сергей Батурин.

"Компания нарушила антимонопольное законодательство девять раз. Если первый штраф был около 100 тысяч рублей, то все последующие начинаются от 600 тысяч рублей до 1 миллиона рублей", — отметил он.

Среди основных нарушений – срыв сроков технологического присоединения к сетям для граждан свыше 6 месяцев и более дорогой расчет стоимости подключения для юрлиц. "Есть два тарифа: один рассчитывается в зависимости от длины линии, другой – от мощности. Компания предлагала потребителям только один расчет, как правило, в большую сторону", — говорит Батурин.

По его словам, сейчас "МРСК Юга" оспаривает решения ростовской ФАС.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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