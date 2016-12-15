Ростовская ФАС оштрафовала "МРСК Юга" более чем на 6 млн руб

"Компания нарушила антимонопольное законодательство девять раз. Если первый штраф был около 100 тысяч рублей, то все последующие начинаются от 600 тысяч рублей до 1 миллиона рублей", — отметил он.
Среди основных нарушений – срыв сроков технологического присоединения к сетям для граждан свыше 6 месяцев и более дорогой расчет стоимости подключения для юрлиц. "Есть два тарифа: один рассчитывается в зависимости от длины линии, другой – от мощности. Компания предлагала потребителям только один расчет, как правило, в большую сторону", — говорит Батурин.
По его словам, сейчас "МРСК Юга" оспаривает решения ростовской ФАС.