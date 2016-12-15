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В камине ростовчанина нашли наркотики на 4 млн руб

15 декабря 2016, 07:02
В Ростовской области задержали жителя донской столицы, у которого нашли различные наркотики на сумму почти четыре миллиона рублей, сообщает в четверг региональное УМВД РФ.

"На дороге М-4 "Дон" остановили машину Toyota. В салоне находился переносной камин с тайником. В нем обнаружили около тысячи таблеток экстази, более ста граммов кокаина, свыше 300 граммов гашиша, а также метамфетамин", - говорится в сообщении.

Водителем оказался 42-летний безработный мужчина. Предположительно, он планировал реализовать весь товар и мог выручить за него около четырех миллионов рублей.

Сейчас задержанный находится под стражей. В отношении него завели уголовное дело. Ему грозит до 10 лет заключения.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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