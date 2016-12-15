В камине ростовчанина нашли наркотики на 4 млн руб

"На дороге М-4 "Дон" остановили машину Toyota. В салоне находился переносной камин с тайником. В нем обнаружили около тысячи таблеток экстази, более ста граммов кокаина, свыше 300 граммов гашиша, а также метамфетамин", - говорится в сообщении.
Водителем оказался 42-летний безработный мужчина. Предположительно, он планировал реализовать весь товар и мог выручить за него около четырех миллионов рублей.
Сейчас задержанный находится под стражей. В отношении него завели уголовное дело. Ему грозит до 10 лет заключения.