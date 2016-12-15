Владелец ММК Рашников может лишиться более ста миллионов долларов

Издание Lenta.ru пишет, что поводом для обвинений со стороны Чигиринских стали нарушенные договоренности, сложившиеся ещё несколько лет назад. История своими корнями уходит во время продажи башни Evolution Tower, расположенной в российской столице. Рашников и Чигиринские были бизнес-партнёрами в данном проекте. Братья согласились продать свою долю за $37 миллионов. При этом независимые аналитические агентства оценивали долю в несколько раз выше.
Тем не менее, стороны согласились на сделку, договорившись о дополнительных условиях. Во-первых, компания «Снегири» братьев Чигиринских должна была стать девелопером Evolution Tower. Во-вторых, бизнесмены должны были получить контроль над башней «Россия» и одноименной гостиницей.
Чигиринские обратились в суд, заявив, что эти условия не были выполнены. Кипрский суд рассмотрел данное дело и принял сторону братьев. Суд вынес постановление о блокировке $133 миллионов. Это – дивиденды, которые Snapbox Holdings Ltd. Получил от продажи башни Evolution Tower.
Любопытно, что Рашников не первый раз проигрывает громкие судебные дела. Эксперты отмечают, что челябинский бизнесмен неоднократно становился ответчиком по аналогичным делам. Так сложилось, что за ним тянется длинный шлейф из корпоративных конфликтов. В бизнес-кругах иметь дело с Рашниковым, если говорить прямо, не любят. Жесткий авторитарный предприниматель, чьё состояние Forbes оценивает в $3,8 миллиарда, требует, чтобы всё делалось именно так, как хочется ему.
Специалисты считают, что Рашникову стоит пойти на мировую с Чигиринскими. Конечно, подобные соглашения приведут к финансовым потерям, но репутационные риски для бизнесмена должны быть куда более значимым фактором. Длительная судебная тяжба может обернуться потерями активов, включая сам Магнитогорский Металлургический Комбинат. Местные издания и раньше писали о том, что на предприятии царит нервная атмосфера. Рабочие всерьёз опасаются закрытия завода. И новость о заморозке многомиллионной суммы на счетах на Кипре вряд ли успокоит сотрудников предприятия.