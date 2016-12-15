Владелец ММК Рашников может лишиться более ста миллионов долларов

Специалисты считают, что Рашникову стоит пойти на мировую с Чигиринскими. Конечно, подобные соглашения приведут к финансовым потерям, но репутационные риски для бизнесмена должны быть куда более значимым фактором. Длительная судебная тяжба может обернуться потерями активов, включая сам Магнитогорский Металлургический Комбинат. Местные издания и раньше писали о том, что на предприятии царит нервная атмосфера. Рабочие всерьёз опасаются закрытия завода. И новость о заморозке многомиллионной суммы на счетах на Кипре вряд ли успокоит сотрудников предприятия.