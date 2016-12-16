Фермерам на Дону не хватает дешёвой государственной земли для хозяйств

"Крупный бизнес в любом случае выйдет в рентабельность, а вот для того, чтобы люди пошли в малый, а именно в животноводство, - нужна земля. Если бы в муниципалитетах был банк земли, которую могли предоставлять фермерам в аренду, не частной земли, было бы легче", - добавил он.
Выкуп земли даже за часть кадастровой стоимости - уже внушительная сумма, пояснил Панченко. "Те, кто занимается растениеводством, берут землю в аренду у пайщиков и собственников на очень выгодных условиях, нам такие и не снились", - добавила индивидуальный предприниматель глава крестьянско-фермерского-хозяйства Кристина Рубцова, разводящая крупный рогатый скот в Куйбышевском районе.
"Государственной земли просто нет. В 90-е годы она была выкуплена для того, чтобы её обрабатывали, и сейчас в собственности государства остались лишь небольшие участки", - заявил на это министр сельского хозяйства Ростовской области Константин Рачаловский. Он добавил, что фермерам сейчас сложно пополнять свой земельный банк из-за давления крупных холдингов. Это проявляется в увеличении арендной платы пайщикам, и малые хозяйства просто не справляются с оплатой.