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Фермерам на Дону не хватает дешёвой государственной земли для хозяйств

16 декабря 2016, 11:25
Малым фермерским хозяйствам нужна государственная земля в аренду, а не частная, считает индивидуальный предприниматель глава крестьянско-фермерского-хозяйства Юрий Панченко.

"Крупный бизнес в любом случае выйдет в рентабельность, а вот для того, чтобы люди пошли в малый, а именно в животноводство, - нужна земля. Если бы в муниципалитетах был банк земли, которую могли предоставлять фермерам в аренду, не частной земли, было бы легче", - добавил он.

Выкуп земли даже за часть кадастровой стоимости - уже внушительная сумма, пояснил Панченко. "Те, кто занимается растениеводством, берут землю в аренду у пайщиков и собственников на очень выгодных условиях, нам такие и не снились", - добавила индивидуальный предприниматель глава крестьянско-фермерского-хозяйства Кристина Рубцова, разводящая крупный рогатый скот в Куйбышевском районе. 

"Государственной земли просто нет. В 90-е годы она была выкуплена для того, чтобы её обрабатывали, и сейчас в собственности государства остались лишь небольшие участки", - заявил на это министр сельского хозяйства Ростовской области Константин Рачаловский. Он добавил, что фермерам сейчас сложно пополнять свой земельный банк из-за давления крупных холдингов. Это проявляется в увеличении арендной платы пайщикам, и малые хозяйства просто не справляются с оплатой.


#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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