Фермерам на Дону не хватает дешёвой государственной земли для хозяйств

"Государственной земли просто нет. В 90-е годы она была выкуплена для того, чтобы её обрабатывали, и сейчас в собственности государства остались лишь небольшие участки", - заявил на это министр сельского хозяйства Ростовской области Константин Рачаловский. Он добавил, что фермерам сейчас сложно пополнять свой земельный банк из-за давления крупных холдингов. Это проявляется в увеличении арендной платы пайщикам, и малые хозяйства просто не справляются с оплатой.