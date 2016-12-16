Кот Барсик из Сибири намерен выдвигаться в президенты России

"В данный момент Барсик разрабатывает программу, которая будет обнародована в ближайшем будущем. Помогают ему в этом команда специалистов, а поддержку обеспечивает виртуальная Партия кота Барсика", - сказано в сообщении.
Отмечается, что слоган "За Барсика не голосует только мышь!", помогший ему выиграть предыдущую кампанию, будет использоваться и на президентских выборах. По результатам опроса, электорат кота состоит из добившихся успеха, прагматичных людей.
Напомним, кот Барсик по итогам интернет-голосования обошел остальных претендентов на пост градоначальника Барнаула и стал народным мэром, а более 5 тысяч человек высказались за размещение изображения Барсика на новых российских купюрах.