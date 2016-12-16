Массовые сокращения преподавателей ЮФУ продолжатся в феврале

Южный федеральный университет опять объявит конкурс на замещение должностей профессорско-преподавательского состава вуза в феврале 2017 года — всем, кто конкурс не пройдет, ректор ЮФУ Марина Боровская порекомендовала найти другую работу, а в вуз устроиться в качестве совместителя, сообщила на пресс-конференции в четверг сама Боровская.

Массовые сокращения преподавателей в университете продолжаются уже третий год. За это время сократили порядка тысячи ставок. В августе этого года, не выдержав увольнения, повесился заведующий кафедрой Нанотехнологий физического факультета университета Юрий Юзик. "Законодательство позволяет преподавателям, не прошедшим конкурс, найти работу где-то, а в вузе работать по совместительству, или перейти на почасовую оплату труда", — поясняет Боровская. Сокращение преподавателей университета ректор связала со снижением госзаказа на подготовку кадров и пообещала через два года, когда ожидается демографический взрыв, вновь взять их в штат. А пока ректор посоветовала преподавателям искать другие источники доходов.

