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Микрорайон "Красный Аксай" в Ростове сдадут в 2021 году

16 декабря 2016, 09:53
В Пролетарском районе города Ростова-на-Дону заложили первый камень нового микрорайона "Красный Аксай", рассчитанного почти на 10 тысяч жителей, сообщил во время закладки в пятницу генеральный директор группы компаний "ЮгСтройИнвест" Юрий Иванов.

Новый микрорайон на месте бывшего одноименного завода построят к 2021 году. На территории в почти 25 гектаров планируют возвести 26 многоэтажных домов для 9,8 тысячи человек, а также два детских сада и школу, спортивные и детские площадки. Первые дома и детский сад планируют сдать уже к концу следующего года.

"Одной из приоритетных задач для нас как инвестора было обеспечить сдачу объектов инфраструктуры одновременно со сдачей домов. Сегодня мы заложили первый камень нового детского сада. Его и первые дома мы планируем сдать к концу следующего года", — отметил Иванов.

Школу на тысячу мест в новом микрорайоне построят во вторую очередь вместе с еще десятью домами комплекса в 2019 году.

Инвестиции в проект составят порядка 15 миллиардов рублей. Собственных средств компания вложит 2,1 миллиарда, остальные — средства дольщиков. Ранее Иванов сообщал, что стоимость жилья на раннем этапе строительства не будет превышать 45 тысяч рублей за квадратный метр.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев, который также присутствовал на закладке первого камня комплекса, отметил, что строящийся микрорайон в Пролетарском районе города – пример комплексной застройки территории, удовлетворяющей потребности людей жить в комфортных условиях в городе Ростове-на-Дону.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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