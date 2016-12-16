Микрорайон "Красный Аксай" в Ростове сдадут в 2021 году

Новый микрорайон на месте бывшего одноименного завода построят к 2021 году. На территории в почти 25 гектаров планируют возвести 26 многоэтажных домов для 9,8 тысячи человек, а также два детских сада и школу, спортивные и детские площадки. Первые дома и детский сад планируют сдать уже к концу следующего года.