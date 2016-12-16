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На Дону в 6 раз увеличилось число жертв при чрезвычайных ситуациях

16 декабря 2016, 10:58
В Ростовской области в текущем году число чрезвычайных ситуаций увеличилось почти вполовину и в шесть раз выросло количество жертв, сообщает в пятницу региональное УМЧС РФ.

"В 6 раз возросло число погибших, большая часть из которых является жертвами трагедии с аэробусом Boeing. Тогда жертвами стали 62 человека", - говорится в сообщении.

Всего в 2016 году произошло 12 чрезвычайных ситуаций, в результате которых погибли 77 человек.

Напомним, самолет разбился 19 марта в донской столице при неудачной попытке зайти на посадку в плохих метеоусловиях.

Еще одним крупным происшествием стало подтопление улиц в Ростове и Батайске. Тогда погибла девушка-подросток. Ее затянуло потоком воды под авто.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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