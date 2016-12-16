На Дону в 6 раз увеличилось число жертв при чрезвычайных ситуациях

В Ростовской области в текущем году число чрезвычайных ситуаций увеличилось почти вполовину и в шесть раз выросло количество жертв, сообщает в пятницу региональное УМЧС РФ.

"В 6 раз возросло число погибших, большая часть из которых является жертвами трагедии с аэробусом Boeing. Тогда жертвами стали 62 человека", - говорится в сообщении. Всего в 2016 году произошло 12 чрезвычайных ситуаций, в результате которых погибли 77 человек. Напомним, самолет разбился 19 марта в донской столице при неудачной попытке зайти на посадку в плохих метеоусловиях. Еще одним крупным происшествием стало подтопление улиц в Ростове и Батайске. Тогда погибла девушка-подросток. Ее затянуло потоком воды под авто.