Платные парковки в Ростове не почистили от снега

"Уборкой снега занимается департамент ЖКХ. Эта организация чистит не только город, но карманы для парковки машин, а они (коммунальные службы — прим.ред.) почему-то все счищают в эти карманы", — сообщили журналисту RostovGazeta представитель Ростовского парковочного пространства.