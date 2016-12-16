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Платные парковки в Ростове не почистили от снега

16 декабря 2016, 08:17
Платные парковочные места в центре города Ростова-на-Дону остаются заваленными снегом, передает корреспондент RostovGazeta с улиц города.

В ночь с четверга на пятницу Ростов замело. Снегопад продолжился и утром, и город встал в 9-балльных пробках. Заторы были практически во всех районах города.

"Уборкой снега занимается департамент ЖКХ. Эта организация чистит не только город, но карманы для парковки машин, а они (коммунальные службы — прим.ред.) почему-то все счищают в эти карманы", — сообщили журналисту RostovGazeta представитель Ростовского парковочного пространства.

По данным городского департамента ЖКХ, ночью на уборку снега вышли около 3 тысяч дворников и 150 единиц техники.


#Новости#Общество#Денис Объедкин
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