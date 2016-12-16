Платные парковки в Ростове не почистили от снега

В ночь с четверга на пятницу Ростов замело. Снегопад продолжился и утром, и город встал в 9-балльных пробках. Заторы были практически во всех районах города.
"Уборкой снега занимается департамент ЖКХ. Эта организация чистит не только город, но карманы для парковки машин, а они (коммунальные службы — прим.ред.) почему-то все счищают в эти карманы", — сообщили журналисту RostovGazeta представитель Ростовского парковочного пространства.
По данным городского департамента ЖКХ, ночью на уборку снега вышли около 3 тысяч дворников и 150 единиц техники.