Путин призвал закончить "исторический пинг-понг" по Курилам‍

"Курильские острова могут стать не причиной конфликта двух стран, а, наоборот, связующим звеном", - передает издание слова Путина.
Отмечается, что РФ озабочена обязательствами Японии пред США, которые могут привести к размещению американских баз в непосредственной близости от территории России. Японская сторона, в свою очередь, обещает приложить все усилия для достижению решения, выгодного обеим странам.
Напомним, Япония заявляет права на 4 острова, отошедшие России по итогам Второй мировой войны.