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Путин призвал закончить "исторический пинг-понг" по Курилам‍

16 декабря 2016, 08:10
Российский президент Владимир Путин призвал японского премьер-министра Синдзо Абэ прекратить "исторический пинг-понг" по Курильским островам, пишет в четверг РИА "Новости".

"Курильские острова могут стать не причиной конфликта двух стран, а, наоборот, связующим звеном", - передает издание слова Путина.

Отмечается, что РФ озабочена обязательствами Японии пред США, которые могут привести к размещению американских баз в непосредственной близости от территории России. Японская сторона, в свою очередь, обещает приложить все усилия для достижению решения, выгодного обеим странам.

Напомним, Япония заявляет права на 4 острова, отошедшие России по итогам Второй мировой войны.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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