Сбербанк участвует в расследовании подрыва банкомата под Ростовом

Банкомат на улице Промышленной подорвали во вторник при помощи бытового газа - его закачали через купюроприемник. Однако похитить денежные средства преступникам так и не удалось. Подрывники скрылись с места преступления.
"Служба безопасности банка в настоящее время активно содействует сотрудникам полиции в проведении оперативно-следственных мероприятий", — отметили в пресс-службе.
В интересах следствия подробности не раскрываются. Как сообщает пресс-служба, ближайшие банкоматы расположены по адресам: ул. Строителей, 75, Ленина, 18, Промышленная, 5а.