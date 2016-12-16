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Сбербанк участвует в расследовании подрыва банкомата под Ростовом

16 декабря 2016, 03:27
ПАО "Сбербанк" подтвердил информацию о взрыве их банкомата в поселке Усть-Донецкий Ростовской области, сообщил журналисту RostovGazeta представитель пресс-службы банка.

Банкомат на улице Промышленной подорвали во вторник при помощи бытового газа - его закачали через купюроприемник. Однако похитить денежные средства преступникам так и не удалось. Подрывники скрылись с места преступления.

"Служба безопасности банка в настоящее время активно содействует сотрудникам полиции в проведении оперативно-следственных мероприятий", — отметили в пресс-службе.

В интересах следствия подробности не раскрываются. Как сообщает пресс-служба, ближайшие банкоматы расположены по адресам: ул. Строителей, 75, Ленина, 18, Промышленная, 5а.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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