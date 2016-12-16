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Спасатели в Ростовской области работают в усиленном режиме

16 декабря 2016, 09:47
На Дону спасатели работают в усиленном режиме из-за плохих погодных условий, сообщает в пятницу правительство региона.

"Вдоль федеральных трасс работают более 60 пунктов обогрева и 59 пунктов питания. В готовности находится техника, которую купили для ликвидации последствий ЧС. В нее входят семь тягачей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что каждый день на круглосуточное дежурство заступает более тысячи человек и 400 единиц техники.

Также на федеральных трассах идут работы по мониторингу ситуации и оказанию помощи водителям. С 8 декабря за 4 дня спасатели 25 раз привлекались для транспортировки и буксировки авто.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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