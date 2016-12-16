Ставицкий: II этап космодрома «Восточный» начнётся в следующем году

В обязанности Леонида Ставицкого входит контроль над строительством стратегически важных объектов РФ. Он возглавляет Межведомственную комиссию, которая осуществляет надзор над тем, как возводится космодром «Восточный». Площадка для запуска космический кораблей, которая должна стать заменой «Байконуру», строится по заказу «Роскосмоса», рассказал Ставицкий. Местоположение космодрома – город Циолковский на Дальнем Востоке.
Строительство космодрома ведётся в соответствии с государственными программами, рассчитанными на два периода: 2006-2015 и 2016-2025 годы.
Первый пуск ракеты с космодрома был произведён весной 2016 года и закончился успешно. На данный момент подрядчики «Дальспецстрой» и «Спецтехнологии» возвели 11 объектов из 18, которые планируется построить в рамках первого этапа. Остальные семь объектов будет строить другая подрядная организация, которая должна завершить работы в 2017 году, сказал Ставицкий.
Возведение второй части космодрома также будет контролировать министерство строительства РФ. По словам Леонида Ставицкого, ведомство сдало уже большую часть документов по второму этапу проекта. Когда будет сдан технический аудит цен, «Роскосмос» будет досогласовывать проект в министерствах. В следующем году начнётся строительство второй части космодрома.
Из российского бюджета будут выделены средства на постройку в Циолковском инновационного кластера, в состав которого войдут не только лаборатории, но и дома, больницы, школы и детские сады, рассказал Станицкий. В завершённом виде проект будет представлять собой город, в котором захотят жить и работать люди.
Леонид Ставицкий ответил на вопрос по поводу появления в СМИ вбросов, затрагивающих его работу на должности мэра Звенигорода. Леонид Ставицкий ответил, что хорошо разбирается во всех аспектах своей работы и не намерен обсуждать её. Иногда люди, занимающие высокие посты, используют свои связи в «некрасивых» целях, сказал Ставицкий. Устраивать проверки в ведомствах нужно, но недопустимо превращать проверки в «заказные». Не все понимают значение борьбы с коррупцией, о котором сказал своём послании президент России Владимир Путин. Нужно не устраивать показные шоу, а заниматься реальной работой, подчеркнул Ставицкий.