Ставицкий: II этап космодрома «Восточный» начнётся в следующем году

Леонид Ставицкий ответил на вопрос по поводу появления в СМИ вбросов, затрагивающих его работу на должности мэра Звенигорода. Леонид Ставицкий ответил, что хорошо разбирается во всех аспектах своей работы и не намерен обсуждать её. Иногда люди, занимающие высокие посты, используют свои связи в «некрасивых» целях, сказал Ставицкий. Устраивать проверки в ведомствах нужно, но недопустимо превращать проверки в «заказные». Не все понимают значение борьбы с коррупцией, о котором сказал своём послании президент России Владимир Путин. Нужно не устраивать показные шоу, а заниматься реальной работой, подчеркнул Ставицкий.