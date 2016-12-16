Сын Абрамовича решил не строить теплицы в Ростовской области

Также Рачаловский добавил, что сейчас на повестке есть строящиеся тепличные комплексы, которые решат проблему нехватки зимних овощей в области. Это тепличный комплекс "Донской" в Октябрьском районе (находится на стадии завершения проектной документации, начало строительства – 3 квартал 2017 года) и уже начавший строиться в Тарасовском районе тепличный комплекс "Донская усадьба" (завершение первой очереди планируется в конце 2017 года).