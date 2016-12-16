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Сын Абрамовича решил не строить теплицы в Ростовской области

16 декабря 2016, 08:59
Компания "Сигма Кэпитал", принадлежащая Аркадию Абрамовичу, перенесла свои планы по строительству теплиц из Ростовской в Белгородскую область, заявил министр сельского хозяйства Ростовской области Константин Рачаловский.

"Это крупное предприятие, не фермерское. К сожалению, оно ушло с территории опережающего развития Гуково в Белгородскую область", - пояснил он.

Также Рачаловский добавил, что сейчас на повестке есть строящиеся тепличные комплексы, которые решат проблему нехватки зимних овощей в области. Это тепличный комплекс "Донской" в Октябрьском районе (находится на стадии завершения проектной документации, начало строительства – 3 квартал 2017 года) и уже начавший строиться в Тарасовском районе тепличный комплекс "Донская усадьба" (завершение первой очереди планируется в конце 2017 года).


#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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