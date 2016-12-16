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Уровень пробок в Ростове-на-Дону достиг 10 баллов

16 декабря 2016, 11:39
В донской столице в пятницу вечером загруженность на дорогах достигла 10 баллов, сообщает сервис "Яндекс.Пробки"

По Ворошиловскому проспекту до площади Гагарина скорость движения авто составляет два километра в час. Заторы фиксируются и в обратном направлении.

Также огромные пробки на улицах Текучева, Варфоломеева, Стадионной, Нансена, Малюгиной, Красноармейской, Большой Садовой, проспектах Буденновском, Михаила Нагибина, Чехова. Машины двигаются со скоростью от 2 до 5 километров в час.

На карте показаны несколько значков, обозначающих автоаварии и дорожные работы.

Подобная ситуация была и утром из-за снегопада.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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