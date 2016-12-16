Уровень пробок в Ростове-на-Дону достиг 10 баллов

По Ворошиловскому проспекту до площади Гагарина скорость движения авто составляет два километра в час. Заторы фиксируются и в обратном направлении.
Также огромные пробки на улицах Текучева, Варфоломеева, Стадионной, Нансена, Малюгиной, Красноармейской, Большой Садовой, проспектах Буденновском, Михаила Нагибина, Чехова. Машины двигаются со скоростью от 2 до 5 километров в час.
На карте показаны несколько значков, обозначающих автоаварии и дорожные работы.
Подобная ситуация была и утром из-за снегопада.