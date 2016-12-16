Ведущая "Ревизорро" поставляет продукты питания в рестораны

Критерии оценки заведений в "Ревизорро" к реальному рынку общественного питания, к качеству блюд и сервису имеют мало отношения, считает соучредитель группы компаний "Хорошие рестораны" Роман Панченко. "Это про телевизор, про шоу и про телевизионные рейтинги. Этот вывод вполне очевиден, когда анализируешь, какие именно заведения выбираются на проверку. Не так давно в "ОнегинДача" обедала Романовская (ведущая программы до Летучей - прим.ред.), и на вопрос официанта, почему нас не проверяете, ответ был такой - а что у вас здесь проверять? И так все очевидно...", — рассказывает Панченко.