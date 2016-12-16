Ведущая "Ревизорро" поставляет продукты питания в рестораны

По сведениям издания, Летучая является соучредителем некого ООО "ЛЛ Групп", основанного в 2016 году в Москве. Основная сфера деятельности компании связана с ресторанами и поставками продуктов. Пока достоверно неизвестно, прикрывалась ли известная телеведущая своим именем и работой на телеканале для получения коммерческой выгоды, но по контракту с "Пятницей" заниматься ресторанной деятельностью она не могла.
"Факт бизнеса Лены Летучей — построенного в той же сфере, что и история, связанная с ее журналистскими расследованиями — это серьезный этический вопрос, адресованный прежде всего к телеканалу "Пятница", — пишут "Новые известия".
Нарушения в действиях телеведущей подтвердил RostovGazeta и преподаватель этики для журналистов в Южном федеральном университете Тимур Сазонов. "В силу вступает личная заинтересованность журналиста. Если вы работаете в коммерческой структуре, имеете акции какой-либо компании или являетесь членом политической партии — все это является конфликтом интересов между вашей общественной ролью как журналиста, который должен быть над схваткой, и получением выгоды. Если вы поставляете в рестораны еду, то, наверное, не будете писать разгромных рецензий о тех, кто платит вам деньги", — говорит он.
Ростовский ресторатор, управляющий компанией "Нечаев Групп" (сеть ресторанов "Ассорти") Максим Коган в действиях Летучей ничего незаконного не увидел. "Бизнес у человека может быть любой. Она же не госслужащий. А насколько ее расследования этичны, сказать не могу, я эту передачу никогда не видел", — отметил он.
Зампредседателя ростовского отделения "Союза журналистов России" Оксана Аксенова вообще не считает Летучую журналистом. "Ее программа —это спектакль. Это заведомо подготовленная программа, которая к журналистике имеет весьма сомнительное отношение. У меня как у человека, знающего теорию журналистики, имеется глубокое убеждение, что это скрытая реклама. Не очень понятен выбор ресторанов, критерии оценки. Далеко не в каждый ресторан ее бы пустили", — считает Аксенова.
Критерии оценки заведений в "Ревизорро" к реальному рынку общественного питания, к качеству блюд и сервису имеют мало отношения, считает соучредитель группы компаний "Хорошие рестораны" Роман Панченко. "Это про телевизор, про шоу и про телевизионные рейтинги. Этот вывод вполне очевиден, когда анализируешь, какие именно заведения выбираются на проверку. Не так давно в "ОнегинДача" обедала Романовская (ведущая программы до Летучей - прим.ред.), и на вопрос официанта, почему нас не проверяете, ответ был такой - а что у вас здесь проверять? И так все очевидно...", — рассказывает Панченко.
Ранее пользователи социальной сети Facebook уже пытались обвинить Летучую во взяточничестве и вымогательстве, но доказать не смогли. Программу закроют весной 2017 года, когда у Летучей закончится контракт.