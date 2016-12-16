ЮФУ оставит платные парковки несмотря на штраф в миллион

В начале декабря одного из проректоров университета и сам вуз оштрафовали на один миллион рублей за организацию платной парковки вместо общежития и занятие под эти цели не принадлежащей вузу территории. По словам ректора университета, предписание на эту сумму среди прочих штрафов университета она не нашла.
"Штрафа в миллион рублей, представленного университету за такие парковки, я в наших документах не обнаружила. Штрафы у университета есть, но они с этой парковкой никак не связаны", — отмечает Боровская.
Сейчас вуз легализовал нахождение на своей территории платных парковок. По словам ректора, они приносят университету доход в 8 миллионов рублей в год.