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ЮФУ оставит платные парковки несмотря на штраф в миллион

16 декабря 2016, 05:19
Южный федеральный университет не будет убирать платные парковки по улице Благодатной после выдвинутого, но не уплаченного штрафа в один миллион, сообщила на пресс-конференции в четверг ректор ЮФУ Марина Боровская.

В начале декабря одного из проректоров университета и сам вуз оштрафовали на один миллион рублей за организацию платной парковки вместо общежития и занятие под эти цели не принадлежащей вузу территории. По словам ректора университета, предписание на эту сумму среди прочих штрафов университета она не нашла.

"Штрафа в миллион рублей, представленного университету за такие парковки, я в наших документах не обнаружила. Штрафы у университета есть, но они с этой парковкой никак не связаны", — отмечает Боровская. 

Сейчас вуз легализовал нахождение на своей территории платных парковок. По словам ректора, они приносят университету доход в 8 миллионов рублей в год.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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