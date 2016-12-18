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Харламов и Воля пошутили над ростовской моделью Playboy

18 декабря 2016, 04:06
Модель из Ростова-на-Дону, появившаяся на страницах международного календаря журнала Playboy, Мария Лиман приняла участие в программе Comedy Club, запись эфира опубликована на сайте телеканала "ТНТ".

Ведущие Гарик Харламов и Павел Воля позвали красавицу и ее подругу к себе на сцену и, в свойственной им манере, стали задавать ростовчанке каверзные вопросы. Маша рассказала  о том, как принимала участие в международном конкурсе красоты World Next Top Model Russia 2015 и примерила корону победительницы, а также о фотографе популярного мужского журнала и о том, как проходил съемочный процесс.

"Сначала мне предложили сняться в Playboy в Праге, я там работала и жила. Но там было слишком по-гинекологически", - сообщила шоуменам модель.

Девушка также заметила, что главная ее миссия  жизни, сделать окружающих людей счастливыми.


#Новости#Общество#Денис Объедкин
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