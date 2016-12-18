Харламов и Воля пошутили над ростовской моделью Playboy

Ведущие Гарик Харламов и Павел Воля позвали красавицу и ее подругу к себе на сцену и, в свойственной им манере, стали задавать ростовчанке каверзные вопросы. Маша рассказала о том, как принимала участие в международном конкурсе красоты World Next Top Model Russia 2015 и примерила корону победительницы, а также о фотографе популярного мужского журнала и о том, как проходил съемочный процесс.

