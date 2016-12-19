Ростовские журналисты примут участие в пресс-конференции Путина

Традиционная пресс-конференция президента начнется в полдень 22 декабря и будет транслироваться в прямом эфире федеральными телеканалами и радиостанциями. Общение с журналистами обычно длится несколько часов, и в этот раз телеканалы зарезервировали для нее время с 12.00 до 15.00.