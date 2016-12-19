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Posted 19 декабря 2016, 09:50

Published 19 декабря 2016, 09:50

Modified 21 февраля, 12:50

Updated 21 февраля, 12:50

Ростовские журналисты примут участие в пресс-конференции Путина

19 декабря 2016, 09:50
Главный редактор информационного агентства RostovGazeta Сергей Рудковский в четверг примет участие в итоговой пресс-конференции президента России Владимира Путина, следует из документов на сайте главы государства.

Кроме того, на мероприятие аккредитовались еще несколько журналистов ростовских изданий.

Традиционная пресс-конференция президента начнется в полдень 22 декабря и будет транслироваться в прямом эфире федеральными телеканалами и радиостанциями. Общение с журналистами обычно длится несколько часов, и в этот раз телеканалы зарезервировали для нее время с 12.00 до 15.00.

На мероприятие аккредитованы свыше 1,4 тысячи сотрудников российских и зарубежных изданий.

#Политика#Новости
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