Ростовские журналисты примут участие в пресс-конференции Путина

Posted 19 декабря 2016, 09:50
Published 19 декабря 2016, 09:50
Modified 21 февраля, 12:50
Updated 21 февраля, 12:50
Кроме того, на мероприятие аккредитовались еще несколько журналистов ростовских изданий.
Традиционная пресс-конференция президента начнется в полдень 22 декабря и будет транслироваться в прямом эфире федеральными телеканалами и радиостанциями. Общение с журналистами обычно длится несколько часов, и в этот раз телеканалы зарезервировали для нее время с 12.00 до 15.00.
На мероприятие аккредитованы свыше 1,4 тысячи сотрудников российских и зарубежных изданий.