Участники Транс-Азиатской экспедиции Амарок прибыли в Ростов

"Участники пересекли 6 азиатских стран и посетили места, открытые и описанные Пржевальским, Семеновым-Тянь-Шанским, Марко Поло и другими известными путешественниками", - сказано в сообщении.
По данным СМИ, участники экспедиции прибыли в Ростов-на-Дону для демонстрации боевых пикапов экспедиции. В минувшие выходные жителям Ростова представилась возможность проехать по бездорожью за рулем автомобилей-путешественников.
Уточняется, что 6 автомобилей Volkswagen Amarok Comfortline по завершении путешествия отправились с показательными мероприятиями по российским городам.