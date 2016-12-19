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Участники Транс-Азиатской экспедиции Амарок прибыли в Ростов

19 декабря 2016, 10:25
Участники Транс-Азиатской экспедиции Амарок прошли по пути легендарных путешественников, живших в прошедшем тысячелетии, сообщается на сайте информационного обеспечения проекта.

"Участники пересекли 6 азиатских стран и посетили места, открытые и описанные Пржевальским, Семеновым-Тянь-Шанским, Марко Поло и другими известными путешественниками", - сказано в сообщении.

По данным СМИ, участники экспедиции прибыли в Ростов-на-Дону для демонстрации боевых пикапов экспедиции. В минувшие выходные жителям Ростова представилась возможность проехать по бездорожью за рулем автомобилей-путешественников.

Уточняется, что 6 автомобилей Volkswagen Amarok Comfortline по завершении путешествия отправились с показательными мероприятиями по российским городам.



#Новости#Общество#Денис Объедкин
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