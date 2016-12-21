Компания "МРСК Юга" заплатит по суду 24 млн волгодонской "Энергии"

Судебные тяжбы между волгодонским предприятием "Энергия" и "МРСК Юга" длятся уже более полутора лет. Причиной для судебных разбирательств послужило несогласие сторон по поводу размера оплаты перетока электроэнергии, который был осуществлен при помощи приобретенного "Энергией" оборудования. Так, в минувшем месяце волгодонская компания отсудила у "МРСК Юга" почти 90 миллионов рублей в счет погашения задолженности за передачу электроэнергии через собственные сети и оборудование.