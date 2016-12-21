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Компания "МРСК Юга" заплатит по суду 24 млн волгодонской "Энергии"

21 декабря 2016, 11:16
Арбитражный суд Ростовской области частично удовлетворил иск АО "Энергия" в отношении компании "МРСК Юга" и взыскал с ответчика неустойку за несвоевременную оплату услугу по передаче электроэнергии и проценты за пользование чужими деньгами в размере, превышающем 24,3 миллиона рублей.

Судебные тяжбы между волгодонским предприятием "Энергия" и "МРСК Юга" длятся уже более полутора лет. Причиной для судебных разбирательств послужило несогласие сторон по поводу размера оплаты перетока электроэнергии, который был осуществлен при помощи приобретенного "Энергией" оборудования. Так, в минувшем месяце волгодонская компания отсудила у "МРСК Юга" почти 90 миллионов рублей в счет погашения задолженности за передачу электроэнергии через собственные сети и оборудование.

Напомним также, что, по информации в СМИ, гражданское дело между сторонами фактически дало старт уголовному делу, возбужденному против совладельца волгодонского предприятия Александра Хуруджи и гендиректора Сергея Конопского. Компания "МРСК Юга" заподозрила бизнесменов в мошенничестве на полмиллиарда рублей.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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