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Детские пособия проиндексируют в Ростовской области в 2017-м

22 декабря 2016, 06:39
Социальные выплаты на детей проиндексируют в Ростовской области в следующем году, сообщил региональный МФЦ,

"Социальня доплата на детей из малоимущих и многодетных семей составит 389 рубля в месяц, одиноких мам 778 рублей, на детей срочников и уклонистов от алиментов – 584 рубля", - сказано в сообщении.

Кормящие женщины смогут получать 508 рублей, дети до 1 года 231 рубль, от 1 года до 2 лет и от 2  до 3 лет по 184 и 238 рублей соответственно.

Единовременная выплата за рождение тройни и больше младенцев будет равняться 61 291 рублю.

Отмечается, что в первом месяце следующего года выплаты будут осуществляться уже с учетом индексации.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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