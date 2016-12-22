Детские пособия проиндексируют в Ростовской области в 2017-м

"Социальня доплата на детей из малоимущих и многодетных семей составит 389 рубля в месяц, одиноких мам 778 рублей, на детей срочников и уклонистов от алиментов – 584 рубля", - сказано в сообщении.
Кормящие женщины смогут получать 508 рублей, дети до 1 года 231 рубль, от 1 года до 2 лет и от 2 до 3 лет по 184 и 238 рублей соответственно.
Единовременная выплата за рождение тройни и больше младенцев будет равняться 61 291 рублю.
Отмечается, что в первом месяце следующего года выплаты будут осуществляться уже с учетом индексации.