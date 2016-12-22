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Двойные счёт-квитанции за тепло пересчитают ростовчанам в декабре

22 декабря 2016, 06:53
Задвоенные счёт-квитанции на оплату коммунальных услуг по теплоснабжению от управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций для жителей города Ростова-на-Дону пересчитают в декабре, сообщил на пресс-конференции в среду замглавы администрации города по вопросам ЖКХ Владимир Арцыбашев.

С начала отопительного сезона ростовская Теплокоммунэнерго, не получая данные по оплате от управляющих компаний, выставила собственные счета населению по счетчикам. В это время, не имея показаний приборов учёта, управляющие компании начисляли жителям города платежи по нормативу. В результате ростовчане получали по две квитанции за тепло, разница в начислениях достигала 1,5 раза.

"В декабрьских счёт-квитанциях сделан перерасчёт управляющей компанией за предыдущие месяцы, исключены платежи за тепло и горячую воду", - рассказал Арцыбашев.

По его словам, по отдельным адресам перерасчёт составил порядка 10 тысяч рублей. Обновлённые платежи придут и тем, кто ещё не успел оплатить квитанции за предыдущие месяцы.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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