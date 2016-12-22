Двойные счёт-квитанции за тепло пересчитают ростовчанам в декабре

С начала отопительного сезона ростовская Теплокоммунэнерго, не получая данные по оплате от управляющих компаний, выставила собственные счета населению по счетчикам. В это время, не имея показаний приборов учёта, управляющие компании начисляли жителям города платежи по нормативу. В результате ростовчане получали по две квитанции за тепло, разница в начислениях достигала 1,5 раза.
"В декабрьских счёт-квитанциях сделан перерасчёт управляющей компанией за предыдущие месяцы, исключены платежи за тепло и горячую воду", - рассказал Арцыбашев.
По его словам, по отдельным адресам перерасчёт составил порядка 10 тысяч рублей. Обновлённые платежи придут и тем, кто ещё не успел оплатить квитанции за предыдущие месяцы.