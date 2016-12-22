Первый за 11 лет малыш зубра родился в зоопарке Ростова

Отмечается, что на сегодняшний день в зоопарке живут 4 зубра, из которых только двое, Муха и ее мама Муза, родились в Ростове. Остальные прибыли из разных мест России, самец Мужичок из Приокско-Террасного заповедника в рамках проекта по восстановлению популяции зубров в неволе, а самочка Кукла из Нижнего Новгорода.