rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Первый за 11 лет малыш зубра родился в зоопарке Ростова

22 декабря 2016, 09:32
Первый за последние 11 лет детеныш зубра появился на свет в зоопарке Ростова-на-Дону 5 декабря, сообщается в группе зверинца "ВКонтакте".

"Маленький зубр-девочка родился неожиданно, обычно детеныши у зубров появляются весной", - сказано в сообщении.

Так как всем зубрам в ростовском зоопарке дают имена на букву "М", то новорожденную назвали Мухой. Сейчас за малышкой ухаживают зоологи и мама.

Отмечается, что на сегодняшний день в зоопарке живут 4 зубра, из которых только двое, Муха и ее мама Муза, родились в Ростове.  Остальные прибыли из разных мест России, самец Мужичок из Приокско-Террасного заповедника в рамках проекта по восстановлению популяции зубров в неволе, а самочка Кукла из Нижнего Новгорода.


#Новости#Общество#Денис Объедкин
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00