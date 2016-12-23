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Еще одну электричку из Батайска в Ростов пустят в марте 2017 г

23 декабря 2016, 07:29
Еще одну электричку из Батайска в Ростов-на-Дону пустят в марте следующего года после ограничения движения автотранспорта на южный въезд в донскую столицу, сообщил на итоговом заседании совета по инвестициям в пятницу глава администрации города Виталий Кушнарев.

"Для удобства граждан мы пустим городскую электричку Ростов - Батайск, увеличим число общественного транспорта", - говорит сити-менеджер Ростова.

Движение легковых и грузовых машин ограничат с марта по декабрь следующего года.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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