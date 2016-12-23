Каждый десятый губернаторский инвестпроект не реализуется на Дону

Сейчас в реестре региональных инвестпроектов насчитывается 616 предприятий с совокупным объемом инвестиций свыше 933,4 миллиарда рублей. По итогам девяти месяцев на Дону в полтора раза возросли инвестиции в добычу полезных ископаемых, почти в два раза в развитие предприятий железнодорожного транспорта, в 2,5 раза в торговлю нефтепродуктами, в 4,2 раза в деятельность в области радиовещания и телевидения. По итогам года область ожидает приток инвестиций в 308 миллиардов рублей.