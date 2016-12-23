Каждый десятый губернаторский инвестпроект не реализуется на Дону

"По поручению губернатора произведен качественный анализ перечня "губернаторской сотни", по итогам которого исключены 11 проектов. Их реализация приостановлена по инициативе инвесторов", — отметил Молодченко.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев подчеркнул, что за пять лет в губернаторскую сотню вошли 106 инвестиционных проектов. "С 2011 по 2016 годы в перечень губернаторских проектов включено 106 проектов, из них 42 на сумму 132,7 миллиарда рублей уже введены в эксплуатацию, то есть они работают. В текущем году 10 таких проектов реализованы на сумму 59,4 миллиарда рублей", — отметил Голубев.
Сейчас в реестре региональных инвестпроектов насчитывается 616 предприятий с совокупным объемом инвестиций свыше 933,4 миллиарда рублей. По итогам девяти месяцев на Дону в полтора раза возросли инвестиции в добычу полезных ископаемых, почти в два раза в развитие предприятий железнодорожного транспорта, в 2,5 раза в торговлю нефтепродуктами, в 4,2 раза в деятельность в области радиовещания и телевидения. По итогам года область ожидает приток инвестиций в 308 миллиардов рублей.