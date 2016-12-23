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Каждый десятый губернаторский инвестпроект не реализуется на Дону

23 декабря 2016, 05:06
Почти каждый десятый проект из ста губернаторских остается не реализованным на территории Ростовской области, следует из выступления заместителя губернатора Ростовской области Юрия Молодченко на заседании регионального совета по инвестициям.

"По поручению губернатора произведен качественный анализ перечня "губернаторской сотни", по итогам которого исключены 11 проектов. Их реализация приостановлена по инициативе инвесторов", — отметил Молодченко.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев подчеркнул, что за пять лет в губернаторскую сотню вошли 106 инвестиционных проектов. "С 2011 по 2016 годы в перечень губернаторских проектов включено 106 проектов, из них 42 на сумму 132,7 миллиарда рублей уже введены в эксплуатацию, то есть они работают. В текущем году 10 таких проектов реализованы на сумму 59,4 миллиарда рублей", — отметил Голубев.

Сейчас в реестре региональных инвестпроектов насчитывается 616 предприятий с совокупным объемом инвестиций свыше 933,4 миллиарда рублей. По итогам девяти месяцев на Дону в полтора раза возросли инвестиции в добычу полезных ископаемых, почти в два раза в развитие предприятий железнодорожного транспорта, в 2,5 раза в торговлю нефтепродуктами, в 4,2 раза в деятельность в области радиовещания и телевидения. По итогам года область ожидает приток инвестиций в 308 миллиардов рублей.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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