Новый деловой центр откроют в Пролетарском районе Ростова в 2018

Комплекс располагается в корпусах бывшего производственного предприятия. Его общая площадь - 25 тысяч квадратных метров. Инвестиции в проект составили 430 миллионов рублей, из них 110 миллионов собственных средств инвестора.
"На территории комплекса будет располагаться трехзвездочная гостиница на 96 одноместных и двухместных номеров, шесть из которых - апартаменты, задуманные как бизнес-отель с комнатами для переговоров", - отметил он.
Концертно-ресторанная зона будет включать зал площадью 814 квадратных метров, рассчитанный на 500 посадочных мест, четыре банкетных зала общей площадью 1400 квадратных метров на более 700 посадочных мест.
На первом этаже делового центра будут располагаться торговые площади, на втором и третьем - фитнес-клуб с бассейном. На цокольном этаже здания будет создана парковка на 250 машино-мест.
Первая очередь строительства завершится в 2017 году, а весь комплекс сдадут в 2018 году.