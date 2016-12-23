Власти Ростова полгода искали место для завода по переработке медотходов

"Более полугода — это скромно сказано. Для того, чтобы убирать 900 тонн медицинских отходов из Ростова-на-Дону, администрация города такого участка не нашла, инвесторы его просто выкупили. И неважно, что эти 900 тонн грязи оказывается рядом с человеком в зоне его жизнедеятельности", — отметил он.