rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Власти Ростова полгода искали место для завода по переработке медотходов

23 декабря 2016, 05:21
Локацию в 20 соток для будущего завода по переработке опасных медицинских отходов чиновники искали более полугода, но так и не нашли, сообщил на заседании совета по инвестициям в четверг губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"Более полугода — это скромно сказано. Для того, чтобы убирать 900 тонн медицинских отходов из Ростова-на-Дону, администрация города такого участка не нашла, инвесторы его просто выкупили. И неважно, что эти 900 тонн грязи оказывается рядом с человеком в зоне его жизнедеятельности", — отметил он.

Проект по утилизации опасных для здоровья человека медицинских отходов планируют реализовать в течение трех лет на территории трех городов Ростовской области — в Ростове-на-Дону, Шахтах и Волгодонске. Первый этап будет включать строительство завода в Мясниковском районе города Ростова-на-Дону на территории юго-восточной промышленной зоны.

"Ежегодно в Ростовской области свыше 5 тысяч тонн медицинских отходов сбрасывают на полигоны. Из них большая часть образуется на территории города Ростова-на-Дону — около 1200 тонн. Они представляют эпидемиологическую опасность для медицинского персонала, населения и окружающей среды", — отметил исполняющий обязанности министра здравоохранения Ростовской области Станислав Беседовский.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28