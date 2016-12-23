Власти Ростова полгода искали место для завода по переработке медотходов

"Более полугода — это скромно сказано. Для того, чтобы убирать 900 тонн медицинских отходов из Ростова-на-Дону, администрация города такого участка не нашла, инвесторы его просто выкупили. И неважно, что эти 900 тонн грязи оказывается рядом с человеком в зоне его жизнедеятельности", — отметил он.
Проект по утилизации опасных для здоровья человека медицинских отходов планируют реализовать в течение трех лет на территории трех городов Ростовской области — в Ростове-на-Дону, Шахтах и Волгодонске. Первый этап будет включать строительство завода в Мясниковском районе города Ростова-на-Дону на территории юго-восточной промышленной зоны.
"Ежегодно в Ростовской области свыше 5 тысяч тонн медицинских отходов сбрасывают на полигоны. Из них большая часть образуется на территории города Ростова-на-Дону — около 1200 тонн. Они представляют эпидемиологическую опасность для медицинского персонала, населения и окружающей среды", — отметил исполняющий обязанности министра здравоохранения Ростовской области Станислав Беседовский.