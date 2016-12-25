Опубликованы списки людей, находившихся в упавшем ТУ-154

"Всего на борту было 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять работников СМИ и Елизавета Глинка, известная под именем Доктор Лиза", - отмечено в сообщении.
Уточняется, что также в лайнере находились восемь военных.
Напомним, инцидент случился в воскресенье. Самолет потерпел крушение в акватории Черного моря. Он направлялся на авиабазу Хмеймим, чтобы поздравить военных из РФ с наступающими праздниками.
Список пассажиров:
Состав экипажа Ту-154 85572:
1. м-р Волков Р.А.
2. к-н Ровенский А.В.
3. п/п-к Петухов А.Н.
4. к-н Мамонов А.В.
5. ст. л-т Парикмахеров В.Н.
6. м-р Трегубов В.А.
7. ст. л-т Сушков B.C.
8. ст. л-т Суханов А.О.
Список лиц, перевозимых на воздушном судне:
Военнослужащие:
1. г/л-т Халилов В.М.
2. п-к Хасанов А.Б.
3. п-к Ваганов Н.И.
4. п-к Иванов А.Ю.
5. п/п-к Колосовский А.В.
6. м-р Долинский А.И.
7. п-к Негруб А.Н.
8. к-н Абросимов С.С.
Федеральные государственные гражданские служащие:
1. Губанков А.Н.
2. Бадрутдинова О.Т.
Международная общественная организация «Справедливая помощь»:
1. Глинка Е.П.
Средства массовой информации:
1.Рунков Д.А.
2.Денисов В.В.
3.Сойдов А.А.
4.Лужецкий М.В.
5.Обухов П.К.
6.Пестов О.М.
7.Ржевский В.В.
8.Суранов А.А.
9.Толстов Е.В.
ФБГУ «Ансамбль им. Александрова»:
1. Сонников А.В.
2. Гужова Л.А.
3. Ивашко А.Н.
4. Бродский В.А.
5. Булочников Е.В.
6. Голиков В.В.
7. Осипов Г.Л.
8. Санин В.В.
9. Майоров К.В.
10. Буряченко Б.Б.
11. Бабовников Д.В.
12. Баздырев А.К.
13. Белоножко Д.М.
14. Бесчастнов Д.А.
15. Васин М.А.
16. Георгиян О.П.
17.Давиденко К.А.
18.Денискин С.И.
19.Журавлев П.В.
20.Закиров P.P.
21.Иванов М.А.
22.Иванов А.В.
23.Котляр С.А.
24.Кочемасов А.С.
25.Кривцов А.А.
26.Литвяков Д.Н.
27.Мокриков А.О.
28.Моргунов А.А.
29.Насибулин Ж.А.
30.Новокшанов Ю.М.
31.Поляков В.В.
32.Савельев А.В.
33.Соколовский А.В.
34.Тарасенко А.Н.
35.Трофимов А.С.
36.Узловский А.А.
37.Халимон B.Л.
38.Штуко А.А.
39.Крючков И.А.
40.Ермолин В.И.
41.Быков C.Л.
42.Колобродов К.А.
43.Корзанов О.В.
44.Ларионов И.Ф.
45.Ляшенко К.И.
46.Михалин В.К.
47.ст.с-т Попов В.А.
48.Разумов А.А.
49.Серов А.С.
50.Шахов И.В.
51.Арчукова А.А.
52.Гильманова P.P.
53.Игнатьева Н.В.
54.Клокотова М.А.
55.Корзанова Е.И.
56.Пырьева Л.А.
57.Сатарова В.И.
58.Трофимова Д.С.
59.Хорошева Л.Н.
60.Цвиринько А.И.
61.Шагун О.Ю.
62.Гурар Л.И.
63.Сулиманов Б.Р.
64. Столяр И.В.