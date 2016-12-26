Первый собранный в Таганроге самолет-амфибию передадут МЧС России

Таганрогский завод имени Бериева запустил серийное производство самолета-амфибии только в этом году. Самолеты данной разработки смогут взлетать с земли и воды, садиться на воду. Основное применение - в охране и патрулировании акваторий, в тушении пожаров и спасательных миссиях, в перевозке грузов. Ранее сообщалось, что первый самолет завод подготовит к передаче уже в середине ноября.

