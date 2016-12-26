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Первый собранный в Таганроге самолет-амфибию передадут МЧС России

26 декабря 2016, 04:31
Первый самолет-амфибию Бе-200 с более совершенной модификацией, который был собран в городе Таганроге Ростовской области, передадут в МЧС России до конца года, сообщил на итоговом заседании совета по инвестициям при губернаторе Ростовской области глава регионального минпромэнерго Михаил Тихонов.

"Сейчас проходит обкатка первого самолета на заводе, и до конца года планируется передать его в эксплуатацию МЧС России", — отметил он.

Таганрогский завод имени Бериева запустил серийное производство самолета-амфибии только в этом году. Самолеты данной разработки смогут взлетать с земли и воды, садиться на воду. Основное применение - в охране и патрулировании акваторий, в тушении пожаров и спасательных миссиях, в перевозке грузов. Ранее сообщалось, что первый самолет завод подготовит к передаче уже в середине ноября.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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