Проект Ростовского порта заморозили на 2 года из-за отсутствия средств

Мультимодальный транспортно-логистический узел "Ростовский универсальный порт" строится с 2006 года. Проект предусматривает возведение 25 грузовых причальных комплексов общей мощностью 16 миллионов тонн грузов в год. Инвестиции в проект составляют 24 миллиарда рублей, из них 6 миллиардов выделили из федерального бюджета, 1 миллиард — из областного, остальные — привлеченные средства инвесторов.
За десять лет удалось построить десять причальных комплексов общей протяженностью 1600 квадратных метров и складские помещения площадью 120 тысяч квадратных метров. Реализовано 264 миллиона из федерального бюджета, 124 миллиона из областного и 4,3 миллиарда средств инвесторов.
"Из-за недостаточности средств в федеральном бюджете на реализацию программы развития транспортной системы Российской Федерации реализация федеральной части проекта заморожена и перенесена на 2019 год", — говорит Гойда.
По его словам, потребуется корректировка проектно-сметной документации, после чего проект перейдет в активную фазу. "Без железнодорожной инфраструктуры и строительства железнодорожной станции "Портовая" его дальнейшее развитие невозможно", — подытожил министр.