Проект Ростовского порта заморозили на 2 года из-за отсутствия средств

Мультимодальный транспортно-логистический узел "Ростовский универсальный порт" строится с 2006 года. Проект предусматривает возведение 25 грузовых причальных комплексов общей мощностью 16 миллионов тонн грузов в год. Инвестиции в проект составляют 24 миллиарда рублей, из них 6 миллиардов выделили из федерального бюджета, 1 миллиард — из областного, остальные — привлеченные средства инвесторов.