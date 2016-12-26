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Проект Ростовского порта заморозили на 2 года из-за отсутствия средств

26 декабря 2016, 04:30
Строительство Ростовского порта приостановили до 2019 года из-за нехватки финансирования из федерального бюджета, сообщил на итоговом заседании совета по инвестициям при губернаторе Ростовской области и.о. главы регионального министерства транспорта Василий Гойда.

Мультимодальный транспортно-логистический узел "Ростовский универсальный порт" строится с 2006 года. Проект предусматривает возведение 25 грузовых причальных комплексов общей мощностью 16 миллионов тонн грузов в год. Инвестиции в проект составляют 24 миллиарда рублей, из них 6 миллиардов выделили из федерального бюджета, 1 миллиард — из областного, остальные — привлеченные средства инвесторов.

За десять лет удалось построить десять причальных комплексов общей протяженностью 1600 квадратных метров и складские помещения площадью 120 тысяч квадратных метров. Реализовано 264 миллиона из федерального бюджета, 124 миллиона из областного и 4,3 миллиарда средств инвесторов.

"Из-за недостаточности средств в федеральном бюджете на реализацию программы развития транспортной системы Российской Федерации реализация федеральной части проекта заморожена и перенесена на 2019 год", — говорит Гойда.

По его словам, потребуется корректировка проектно-сметной документации, после чего проект перейдет в активную фазу. "Без железнодорожной инфраструктуры и строительства железнодорожной станции "Портовая" его дальнейшее развитие невозможно", — подытожил министр.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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