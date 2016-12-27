Провал контракта по сайту мэрии Ростова решили "скрыть обвинениями"

Ряд СМИ по вторник распространил заявление главы компании ООО «Агентство кибернетики и социальных систем» Кристины Ванян, которая не выполнила контракт по модернизации сайтов и сервисов городских властей — официального портала городской Думы rostov-gorod.ru и администрации города Ростова-на-Дону rostov-gorod.info. Исполнитель пожаловалась на чиновников, которые расторгли договор после срыва сроков и не предоставили необходимых данных. Ванян обвинила власти города в сговоре с другой компанией и пообещала обратиться в правоохранительные
структуры.
Электронный аукцион на оказание услуг по развитию сервисов двух сайтов администрации Ростова прошел в ноябре. За выполнение работ предложили 2,5 миллиона рублей. ООО «Агентство кибернетики и социальных систем» снизило цену почти в четыре раза (до 612,5 тысяч рублей) и выиграло конкурс.
По техзаданию компании в срок до 14 декабря необходимо было создать сервисы онлайн-поддержки, карту сайта, добавить авторизацию через ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации — прим.ред.) на форум официального портала, адаптировать сайты под мобильные устройства и т.д. Все это они намеревались сделать силами трех человек - сообщил представитель мэрии.
«После заключения контракта с компанией 22 ноября мы предоставили им все необходимые материалы, копии сайтов середины ноября 2016-го. Более того, в этих копиях, даже даты новостей указаны. Предоставили копии сервисов, которые остались после исполнения прошлогоднего контракта. Основной функционал, который необходимо развивать, там есть. Не было только сообщений пользователей — с точки зрения информационной безопасности мы посчитали невозможных их предоставить. Но все, что нужно было для работы, все было», — отмечает собеседник агентства.
Глава администрации города Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев подчеркнул, что компании даже пошли на встречу и продлили срок реализации проекта еще на неделю — до 22 декабря, оказывая максимальную техническую поддержку.
Как пояснил представитель мэрии, еще на этапе прохождения конкурса все, кто подал заявку, мог обратиться в администрацию с официальным запросом за разъяснением технического задания или процедуры проведения конкурса, но ни одного запроса со стороны компании не последовало ни до момента подписания контракта, ни после него.
Источник RostovGazeta в администрации города прокомментировал также информацию о наличии в техническом задании задачи по модернизации шлюза для авторизации через ЕСИА. «Говорить о том, что они что-то узнали в последний момент, в корне не верно, потому что в техническом задании прописан весь функционал, который они должны были реализовать», — сообщил он.
Обвинение в том, что ООО «РнД Софт» до сих пор оказывает услуги администрации источник RostovGazeta подтвердил частично. «Компания действительно продолжает оказывать техническое сопровождение портала по мере необходимости — эта услуга предоставляется в рамках гарантийного обслуживания прошлогоднего контракта. Это не требует серьезных трудозатрат, у нас на это нет ресурсов, а у них времени», — отметил собеседник агентства.