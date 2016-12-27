Провал контракта по сайту мэрии Ростова решили "скрыть обвинениями"

«После заключения контракта с компанией 22 ноября мы предоставили им все необходимые материалы, копии сайтов середины ноября 2016-го. Более того, в этих копиях, даже даты новостей указаны. Предоставили копии сервисов, которые остались после исполнения прошлогоднего контракта. Основной функционал, который необходимо развивать, там есть. Не было только сообщений пользователей — с точки зрения информационной безопасности мы посчитали невозможных их предоставить. Но все, что нужно было для работы, все было», — отмечает собеседник агентства.