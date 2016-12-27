Ростовчане спели в память о музыкантах, погибших в катастрофе Ту-154

В Ростове-на-Дону в кинотеатре "Большой" состоялась акция памяти о погибших при крушении Ту-154, сообщает во вторник горадминистрация.

"Творческие коллективы, школьники и учащиеся вузов исполнили песни на русском и украинском языках из репертуара ансамбля Александрова", - отмечено в сообщении. Уточняется, что также участники почтили память погибших минутой молчания. Напомним, Ту-154 упал в Черном море. Жертвами стали более 70 человек, среди них музыканты ансамбля Александрова. По данным Минобороны РФ, на месте падения поисковые бригады обследовали 100% надводной поверхности. На данный момент найдено 12 тел. Обломки самолета раскидало в радиусе 500 метров от места крушения.

