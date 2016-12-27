Ростовчане спели в память о музыкантах, погибших в катастрофе Ту-154

"Творческие коллективы, школьники и учащиеся вузов исполнили песни на русском и украинском языках из репертуара ансамбля Александрова", - отмечено в сообщении.
Уточняется, что также участники почтили память погибших минутой молчания.
Напомним, Ту-154 упал в Черном море. Жертвами стали более 70 человек, среди них музыканты ансамбля Александрова.
По данным Минобороны РФ, на месте падения поисковые бригады обследовали 100% надводной поверхности. На данный момент найдено 12 тел. Обломки самолета раскидало в радиусе 500 метров от места крушения.