Эксперты займутся обрушением потолка в памятнике архитектуры Ростова

Ряд региональных СМИ сообщили о том, что в доме, признанном памятником архитектуры по улице Пушкинской, разрушился потолок. Пострадавших в связи с инцидентом нет. По сведениям очевидцев, дом частично расселен, однако до сих пор в нем продолжают жить несколько семей.