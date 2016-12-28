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Эксперты займутся обрушением потолка в памятнике архитектуры Ростова

28 декабря 2016, 08:50
Ростовское региональное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры планирует провести проверку в связи с появлением в СМИ информации о том, что в доме №75 по улице Пушкинской обвалился потолок, рассказал RostovGazeta председатель общества Александр Кожин.

Ряд региональных СМИ сообщили о том, что в доме, признанном памятником архитектуры по улице Пушкинской, разрушился потолок. Пострадавших в связи с инцидентом нет. По сведениям очевидцев, дом частично расселен, однако до сих пор в нем продолжают жить несколько семей.

"Этот дом не видел капитального ремонта более 100 лет. Можете себе представить масштабы разрухи? Приступая к капремонту подобных зданий, необходимо начинать с укрепления конструкции, а не со штукатурки, как мы привыкли видеть. В ближайшее время планирую лично осмотреть место происшествия", - говорит Кожин.

Получить официальный комментарий властей по данному факту пока не удалось.


#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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