Эксперты займутся обрушением потолка в памятнике архитектуры Ростова

Ряд региональных СМИ сообщили о том, что в доме, признанном памятником архитектуры по улице Пушкинской, разрушился потолок. Пострадавших в связи с инцидентом нет. По сведениям очевидцев, дом частично расселен, однако до сих пор в нем продолжают жить несколько семей.
"Этот дом не видел капитального ремонта более 100 лет. Можете себе представить масштабы разрухи? Приступая к капремонту подобных зданий, необходимо начинать с укрепления конструкции, а не со штукатурки, как мы привыкли видеть. В ближайшее время планирую лично осмотреть место происшествия", - говорит Кожин.
Получить официальный комментарий властей по данному факту пока не удалось.