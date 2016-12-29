Первый поезд с вагоном-автомобилевозом отправился из Ростова в Адлер

Согласно расписанию поезд с вагоном-автомобилевозом будет ходить из Ростова-на-Дону по четным дням месяца, из Адлера он будет отправляться по нечетным числам. Предполагается, что услуга будет наиболее востребована в летний сезон, когда тысячи россиян направляются на отдых к Черному морю.

