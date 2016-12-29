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Первый поезд с вагоном-автомобилевозом отправился из Ростова в Адлер

29 декабря 2016, 06:03
Первый поезд, оснащенный специальным вагоном для перевозки автотранспорта пассажиров, отправился в среду с вокзала Ростова-на-Дону, говорится в сообщении СКЖД.

Согласно расписанию поезд с вагоном-автомобилевозом будет ходить из Ростова-на-Дону по четным дням месяца, из Адлера он будет отправляться по нечетным числам. Предполагается, что услуга будет наиболее востребована в летний сезон, когда тысячи россиян направляются на отдых  к Черному морю.

Как сообщалось ранее, в таком вагоне можно разместить до 4 автомобилей или до 10 единиц мототранспорта. Вагон оснащен всеми необходимыми системами безопасности. Стоимость перевозки составляет от 3,6 до 11,2 тысячи рублей.


#Новости#Общество#Денис Объедкин
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