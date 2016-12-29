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Власти Ростовской области хотят штрафовать за нарушения парковки

29 декабря 2016, 08:08
Нарушающих правила парковки нерадивых водителей в Ростове должен контролировать специальный орган по инициативе Главного управления МВД по Ростовской области, рассказал корреспонденту RostovGazeta представитель правительства Ростовской области

"В правительство Ростовской области обращалось руководство Главного управления МВД России по Ростовской области с просьбой рассмотреть вопрос о привлечении к административной ответственности водителей путем создания уполномоченного органа", - пояснил собеседник.

Также он добавил, что в городе практически не соблюдаются правила парковки автотранспорта, особенно в центре города, а сил и средств сотрудников полиции для приведения в чувство нерадивых водителей явно не хватает.

"Решение данной проблемы пока отложено, так как в настоящее время в правительстве Российской Федерации прорабатывается вопрос о внесении изменений в федеральное законодательство, дающих право субъектам на составление административных материалов за нарушение правил парковки и стоянки транспортных средств", - добавил он.

В этом году в Ростове ввели систему платных парковок, но, по сообщениям СМИ, это лишь усугубило проблему: паркоматы не всегда работают должным образом, места парковок не расчищают от снега, вдобавок автомобилисты устраивают массовые парковки во дворах, чтобы не оплачивать услугу.

С оплатой штрафов также есть проблемы, об этом говорил сити-менеджер Ростова Виталий Кушнарёв – отсутствует соглашение между администрацией города, правительством области и региональным МВД, которое позволит взимать штрафы с горожан. Для этого нужен доступ к личным данным нарушителей, а его нет.


#Новости#Общество#Денис Объедкин
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