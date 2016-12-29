Власти Ростовской области хотят штрафовать за нарушения парковки

В этом году в Ростове ввели систему платных парковок, но, по сообщениям СМИ, это лишь усугубило проблему: паркоматы не всегда работают должным образом, места парковок не расчищают от снега, вдобавок автомобилисты устраивают массовые парковки во дворах, чтобы не оплачивать услугу.