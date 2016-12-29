Власти Ростовской области хотят штрафовать за нарушения парковки

"В правительство Ростовской области обращалось руководство Главного управления МВД России по Ростовской области с просьбой рассмотреть вопрос о привлечении к административной ответственности водителей путем создания уполномоченного органа", - пояснил собеседник.
Также он добавил, что в городе практически не соблюдаются правила парковки автотранспорта, особенно в центре города, а сил и средств сотрудников полиции для приведения в чувство нерадивых водителей явно не хватает.
"Решение данной проблемы пока отложено, так как в настоящее время в правительстве Российской Федерации прорабатывается вопрос о внесении изменений в федеральное законодательство, дающих право субъектам на составление административных материалов за нарушение правил парковки и стоянки транспортных средств", - добавил он.
В этом году в Ростове ввели систему платных парковок, но, по сообщениям СМИ, это лишь усугубило проблему: паркоматы не всегда работают должным образом, места парковок не расчищают от снега, вдобавок автомобилисты устраивают массовые парковки во дворах, чтобы не оплачивать услугу.
С оплатой штрафов также есть проблемы, об этом говорил сити-менеджер Ростова Виталий Кушнарёв – отсутствует соглашение между администрацией города, правительством области и региональным МВД, которое позволит взимать штрафы с горожан. Для этого нужен доступ к личным данным нарушителей, а его нет.