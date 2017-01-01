На Дону ожидается ухудшение погодных условий

Так, в ближайшие сутки на территории региона возможен густой туман и небольшой снег. Водителям стоит помнить, что в таких условиях расстояние до объекта может визуально увеличиваться, поэтому необходимо соблюдать дистанцию, чтобы избежать резкого торможения. Особо внимательными стоит быть при приближении к пешеходным переходам, поскольку там могут появиться люди, а поверхность асфальта в такую погоду становится скользкой. Также водителям необходимо использовать противотуманные фары и ближний свет фар.