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На Дону ожидается ухудшение погодных условий

1 января 2017, 07:18
Полицейские Ростовской области призывают водителей проявлять внимательность в пути в связи с ухудшением метеорологических условий, говорится в сообщении регионального ГИБДД.

Так, в ближайшие сутки на территории региона возможен густой туман и небольшой снег. Водителям стоит помнить, что в таких условиях расстояние до объекта может визуально увеличиваться, поэтому необходимо соблюдать дистанцию, чтобы избежать резкого торможения. Особо внимательными стоит быть при приближении к пешеходным переходам, поскольку там могут появиться люди, а поверхность асфальта в такую погоду становится скользкой. Также водителям необходимо использовать противотуманные фары и ближний свет фар.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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