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Ростовский рэпер Баста извинился за песню, ставшую слишком популярной

1 января 2017, 06:20
Известный уроженец Ростова-на-Дону Василий Вакуленко, называющий себя Бастой, за пару часов до боя курантов извинился перед поклонниками за ставшую чересчур популярной песню "Выпускной", видеообращение рэпера опубликовано в его микроблоге в Instagram.

Баста охарактеризовал ушедший год как непростой и интересный, рассказав о географии своих концертов, а также о судах и интернет-блогерах.  И извинился, за то, что его поклонникам приходилось слушать трек "Выпускной" "практически из каждого утюга".

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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