Ростовский рэпер Баста извинился за песню, ставшую слишком популярной
1 января 2017, 06:20
Известный уроженец Ростова-на-Дону Василий Вакуленко, называющий себя Бастой, за пару часов до боя курантов извинился перед поклонниками за ставшую чересчур популярной песню "Выпускной", видеообращение рэпера опубликовано в его микроблоге в Instagram.
Баста охарактеризовал ушедший год как непростой и интересный, рассказав о географии своих концертов, а также о судах и интернет-блогерах. И извинился, за то, что его поклонникам приходилось слушать трек "Выпускной" "практически из каждого утюга".