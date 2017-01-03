В Ростове-на-Дону снова пропал подросток

Рост Максима составляет примерно 1,45 метра, глаза зеленые, русые волосы. В тот день, когда ребенок ушел из дома, на нем была темно-зеленая куртка, обувь коричневого цвета, синяя спортивная кофта, черные штаны и вязаная шапка. С собой у школьника был рюкзак черного цвета и мобильный телефон.