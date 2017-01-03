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В Ростове-на-Дону снова пропал подросток

3 января 2017, 04:26
В Ростове-на-Дону разыскивают пропавшего до Нового года 13-летнего юношу Максима Кащева, говорится в сообщении регионального МВД.

Подросток ушел из дома еще 30 декабря, и до сих пор близкие не имеют никакой информации о том, где может находиться мальчик.

Рост Максима составляет примерно 1,45 метра, глаза зеленые, русые волосы. В тот день, когда ребенок ушел из дома, на нем была темно-зеленая куртка, обувь коричневого цвета, синяя спортивная кофта, черные штаны и вязаная шапка. С собой у школьника был рюкзак черного цвета и мобильный телефон.

Любую информацию, касающуюся местонахождения подростка, следует сообщить в правоохранительные органы.


#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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