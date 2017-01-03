В Ростове умер малыш, попавший в ДТП по вине пьяного полицейского

"Малыш впал в кому сразу после ДТП. Ребенок получил тяжелую черепно-мозговую травму, а также телесные повреждения. Современное оборудование позволяло поддерживать его жизнь в течение двух недель. Однако медики оказались бессильны", - сообщил источник.