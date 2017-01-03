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В Ростове умер малыш, попавший в ДТП по вине пьяного полицейского

3 января 2017, 04:53
В Ростовской областной детской клинической больнице 1 января скончался 3-летний ребенок, пострадавший в аварии из-за пьяного сотрудника полиции, рассказал RostovGazeta источник в правоохранительных органах региона.

"Малыш впал в кому сразу после ДТП. Ребенок получил тяжелую черепно-мозговую травму, а также телесные повреждения. Современное оборудование позволяло поддерживать его жизнь в течение двух недель. Однако медики оказались бессильны", - сообщил источник.

Напомним, пьяный полицейский за рулем BMW 18 декабря врезался в легковушку, в которой находились мальчик и его родители. Папа ребенка скончался на месте ДТП, женщину с малышом госпитализировали. В настоящий момент пострадавшая находится в тяжелом состоянии.

По факту аварии региональная полиция проводит проверку, виновник аварии уволен из органов.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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