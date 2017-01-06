Памятка по профилактике и борьбе с гриппом опубликована на Дону

Болезнь начинается внезапно и сопровождается жаром, температурой, болью в мышцах. Также присутствует кашель, першение в горле и насморк. Примечательно, что грипп можно спутать с другими заболеваниями.
"При появлении этих симптомов не стоит выходить на улицу. Следует пить больше жидкости. Важно запомнить, что заниматься самолечением противопоказано", - говорится в сообщении.
При кашле и чихании нужно закрывать нос и рот. Периодически стоит проветривать помещение, в котором находится больной. Если температура тела поднялась выше 38 градусов, то необходимо вызвать медспециалиста.
Защититься от гриппа поможет прививка. Ее желательно делать за 3 недели до начала роста заболеваемости.