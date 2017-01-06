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Памятка по профилактике и борьбе с гриппом опубликована на Дону

6 января 2017, 09:23
Памятка, которая поможет противостоять заболеванию гриппом, была выпущена для жителей Ростовской области, информирует Роспотребнадзор.

Болезнь начинается внезапно и сопровождается жаром, температурой, болью в мышцах. Также присутствует кашель, першение в горле и насморк. Примечательно, что грипп можно спутать с другими заболеваниями.

"При появлении этих симптомов не стоит выходить на улицу. Следует пить больше жидкости. Важно запомнить, что заниматься самолечением противопоказано", - говорится в сообщении.

При кашле и чихании нужно закрывать нос и рот. Периодически стоит проветривать помещение, в котором находится больной. Если температура тела поднялась выше 38 градусов, то необходимо вызвать медспециалиста.

Защититься от гриппа поможет прививка. Ее желательно делать за 3 недели до начала роста заболеваемости.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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