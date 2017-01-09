Около 650 птичников жителей Дона проверили после вспышки птичьего гриппа

Птичий грипп обнаружили в конце декабря на участке выращивания №10 и в пометохранилище одного из крупнейших производителей мяса птицы в России — ростовской компании "Евродон". Порядка 161 тысячи голов уничтожили. Убытки компании составляют миллиард рублей. На восстановление производства потребуется четыре месяца.
"С 1 января ветврачи совместно со специалистами администрации двух районов, в которых был выявлен птичий грипп, обследовали личные подсобные хозяйства граждан. Всего — около 650 таких хозяйств. Признаки болезни птицы не выявлены. Птицу у населения изымать не будут", — отметили в пресс-службе.
По словам собеседника агентства, это первый случай птичьего гриппа в регионе за последние восемь лет.
Ранее в продукции компании в Ростовской области также выявили опасные для здоровья человека антибиотики, а в Чебоксарах — кишечную палочку. "Евродон" оштрафовали на 200 тысяч рублей.