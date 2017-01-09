Около 650 птичников жителей Дона проверили после вспышки птичьего гриппа

"С 1 января ветврачи совместно со специалистами администрации двух районов, в которых был выявлен птичий грипп, обследовали личные подсобные хозяйства граждан. Всего — около 650 таких хозяйств. Признаки болезни птицы не выявлены. Птицу у населения изымать не будут", — отметили в пресс-службе.