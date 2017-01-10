Хуруджи предложил штрафом заменить арест предпринимателей-мошенников

"За любое совершенное преступление должно быть соразмерное наказание. Если человек нарушил закон на полтора миллиона, его сажают в тюрьму, и он теряет бизнес на миллиард, то почему нельзя заменить арест более высоким штрафом?", — говорит он.



По словам Хуруджи, предприниматель не скроется, зная, что у него на депозите суда залог.



Александра Хуруджи назначили уполномоченным по защите прав предпринимателей в ноябре прошлого года. До этого он почти девять месяцев провёл в ростовском СИЗО и был освобождён под залог в 5 миллионов рублей после личного поручительства бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Предпринимателя подозревают в хищении денежных средств "МРСК Юга".