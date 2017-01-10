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Хуруджи предложил штрафом заменить арест предпринимателей-мошенников

10 января 2017, 10:11
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в СИЗО Александр Хуруджи предложил заменить заключение под стражу бизнесменов, обвиняемых по экономическим статьям, более высоким штрафом, рассказал сам Хуруджи в интервью RostovGazeta.

"За любое совершенное преступление должно быть соразмерное наказание. Если человек нарушил закон на полтора миллиона, его сажают в тюрьму, и он теряет бизнес на миллиард, то почему нельзя заменить арест более высоким штрафом?", — говорит он.

По словам Хуруджи, предприниматель не скроется, зная, что у него на депозите суда залог.

Александра Хуруджи назначили уполномоченным по защите прав предпринимателей в ноябре прошлого года. До этого он почти девять месяцев провёл в ростовском СИЗО и был освобождён под залог в 5 миллионов рублей после личного поручительства бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Предпринимателя подозревают в хищении денежных средств "МРСК Юга".

Полный текст интервью читайте на сайте rostovgazeta.ru.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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