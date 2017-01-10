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Компания из Екатеринбурга банкротит Ростовский универсальный порт

10 января 2017, 12:05
Компания из Екатеринбурга "Сервис-Центр", специализирующаяся на оптовой торговле расходными материалами для машин, подала судебный иск с требованием признать банкротом Ростовский универсальный порт (РУП), следует из сообщения в электронной картотеке дел российского арбитража.

Заявление истца будет рассмотрено 30 января 2017 года. Из сообщений СМИ известно, что задолженность РУП перед "Сервис-Центром" достигает 79 тысяч евро за аренду мобильного погрузчика. Договор аренды погрузчика с правом последующего выкупа был заключен между сторонами в 2013 году.

Ранее суд удовлетворил гражданский иск и постановил взыскать указанную задолженность с ростовского предприятия. Однако РУП предпринял попытку оспорить это решение, но арбитраж оставил апелляцию без удовлетворения.
Ростовский универсальный порт входит в ГК "Азово-Донское пароходство". В 2015 году предприятие сумело увеличить объем перевалки на 3% до 1,4 миллиона тонн.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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