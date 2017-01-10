Компания из Екатеринбурга банкротит Ростовский универсальный порт

Заявление истца будет рассмотрено 30 января 2017 года. Из сообщений СМИ известно, что задолженность РУП перед "Сервис-Центром" достигает 79 тысяч евро за аренду мобильного погрузчика. Договор аренды погрузчика с правом последующего выкупа был заключен между сторонами в 2013 году.