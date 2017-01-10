Магазины "Евродона" не ждут сбоя поставок из-за птичьего гриппа

Posted 10 января 2017, 03:57
Published 10 января 2017, 03:57
Modified 11 сентября 2022, 08:46
Updated 11 сентября 2022, 08:46
"В праздничные дни завод не работал, поэтому, может, в связи с этим чуть меньше чего-то привезли. Но дефицита продукции на прилавках нет. Все, что свежее привезли в субботу, уже продали, следующую поставку ожидаем во вторник", — рассказал сотрудник одного из магазинов "Мясной градус".
Вирус птичьего гриппа подтипа Н5 обнаружили на одном из участков выращивания индейки, а также в пометохранилище в Красносулинском и Октябрьском районах. Уничтожили порядка 161 тысячи голов птицы. Отмечается, что зараженная продукция на прилавки магазинов не попала.
Убытки компании составили порядка миллиарда рублей. На полное восстановление производства потребуется четыре месяца.
Ранее сотрудники регионального управления Россельхознадзора дважды нашли в печени индейки опасные для здоровья человека антибиотики. Компанию оштрафовали на 200 тысяч рублей. До этого в продукции компании в Чебоксарах обнаружили кишечную палочку.