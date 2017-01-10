Магазины "Евродона" не ждут сбоя поставок из-за птичьего гриппа

"В праздничные дни завод не работал, поэтому, может, в связи с этим чуть меньше чего-то привезли. Но дефицита продукции на прилавках нет. Все, что свежее привезли в субботу, уже продали, следующую поставку ожидаем во вторник", — рассказал сотрудник одного из магазинов "Мясной градус".