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Ростовские налоговики попались на скачивании сериалов и караоке

10 января 2017, 12:43
Сотрудники Ростовского ФСН оказались любителями художественных фильмов, сериалов и караоке, следует из списка торентов, скачанных с сетей российских госорганов, опубликованного автором проекта проекта RuGovEdits Антоном Нестеровым.

Информация о том, с каких IP-адресов были скачаны торенты, была взята с I Know What You Download, который имитирует работу обычного торрент-клиента. Так, если кто-то пытается скачать с трекера определенный контент, его компьютер отправляет запрос, выдавая свой IP-адрес.

В список скачанных ростовскими налоговиками фильмов вошли такие бестселлеры, как "Казино "Рояль", "Иллюзионист", "Малышка на миллион", "Интерстеллар", "Страна ОЗ", "Перевозчик 3", "Неудержимые 2", "Волк с Уолл-стрит", "Превосходство Борна" и другие фильмы. Кроме того, среди сотрудников ФСН нашлись любители сериала "Волчонок" и "Дурная кровь", а также нескольких компьютерных игр. В музыке ростовские налоговики отдали предпочтение сборникам караоке и шансона.

В скачивании порнофильмов ростовские налоговики не были замечены, но на этом попались сотрудники двух федеральных ведомств - МВД и Министерства финансов.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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