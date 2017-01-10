Ростовские налоговики попались на скачивании сериалов и караоке

В список скачанных ростовскими налоговиками фильмов вошли такие бестселлеры, как "Казино "Рояль", "Иллюзионист", "Малышка на миллион", "Интерстеллар", "Страна ОЗ", "Перевозчик 3", "Неудержимые 2", "Волк с Уолл-стрит", "Превосходство Борна" и другие фильмы. Кроме того, среди сотрудников ФСН нашлись любители сериала "Волчонок" и "Дурная кровь", а также нескольких компьютерных игр. В музыке ростовские налоговики отдали предпочтение сборникам караоке и шансона.