Ростовские налоговики попались на скачивании сериалов и караоке

Информация о том, с каких IP-адресов были скачаны торенты, была взята с I Know What You Download, который имитирует работу обычного торрент-клиента. Так, если кто-то пытается скачать с трекера определенный контент, его компьютер отправляет запрос, выдавая свой IP-адрес.