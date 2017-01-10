Шансов выйти из СИЗО в Ростове нет у 98% бизнесменов — Хуруджи

"Если смотреть на ситуацию объективно, то у 98% шансов нет. Если не платить, если не входить в какие-то коррупционные цепочки", — отмечает он.
Хуруджи уверен, человека в СИЗО никто не слышит. "Он находится в клетке и к нему совершенно иное отношение, как к зверьку, которого закрыли потому, что он опасен и всем угрожает", — считает бывший заключенный под стражу.
По его словам, по делу большинства предпринимателей в СИЗО допущены аналогичные нарушения. "Тех, кто действительно скрывался от следствия, единицы. Остальных закрывают автоматически с формулировкой "может скрыться", — говорит Хуруджи.