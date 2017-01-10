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Шансов выйти из СИЗО в Ростове нет у 98% бизнесменов — Хуруджи

10 января 2017, 10:05
Только 2% предпринимателей, которые оказались в следственном изоляторе в городе Ростове-на-Дону, имеют реальные шансы выйти на свободу, рассказал в интервью RostovGazeta уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей, находящихся под стражей, Александр Хуруджи.

"Если смотреть на ситуацию объективно, то у 98% шансов нет. Если не платить, если не входить в какие-то коррупционные цепочки", — отмечает он.

Хуруджи уверен, человека в СИЗО никто не слышит. "Он находится в клетке и к нему совершенно иное отношение, как к зверьку, которого закрыли потому, что он опасен и всем угрожает", — считает бывший заключенный под стражу.

По его словам, по делу большинства предпринимателей в СИЗО допущены аналогичные нарушения. "Тех, кто действительно скрывался от следствия, единицы. Остальных закрывают автоматически с формулировкой "может скрыться", — говорит Хуруджи.

Полный текст интервью читайте на сайте rostovgazeta.ru.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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