Зоны для развития бизнеса - это бред и масса разворованных денег

Да. Я считаю, что в рамках государственно-частного партнерства должно быть несколько тюрем, например, одна на округ, в которых будут созданы нормальные условия, как в мировой практике. Есть стандарт, который предлагает государство, если он не устраивает, то доплачивайте и сидите в квартире со специально подобранным персоналом, занимайтесь бизнесом, получайте качественное медицинское обслуживание. На судебные заседания с комфортом доставит автомобиль, а не "бобик" с деревянными лавочками, в котором холодно зимой, потому что водитель во время ожидания отключил двигатель машины, чтобы сэкономить топливо. В СИЗО №1, где я сидел, если у вас суд на два часа, то вас поднимут в семь утра. Вы просидите на так называемом "вокзале", где целыми днями курят и дым стоит столбом хуже, чем в студенческих общежитиях. Я там закурил, потому что в СИЗО невозможно не курить. Затем вас погрузят по машинам, как селедки в банку, и развезут по судам, не тормозя у лежачих полицейских, рельсов и т. д. В суде рассадят по маленьким каморкам, они называются стаканы, и вы будете ждать, когда вас вызовут. Потом выяснится, что в суд кто-то из свидетелей не явился, и заседание перенесут, а вы, повторюсь, целый день просидели на холоде и в дыму, вам выдали сухой паек вот такой (показывает — прим.ред.), маленький. Мы возвращались домой, "в хату", к девяти часам вечера. Этот день у предпринимателя выпадал из жизни — он за это время ничего не сделал.