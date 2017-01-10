Зоны для развития бизнеса - это бред и масса разворованных денег

Александр, вы провели в СИЗО почти девять месяцев. Как там?
Режим в общем-то стандартный — никаких поблажек для предпринимателей нет. Единственное, что не омрачало моего пребывания в СИЗО, это, во-первых, что СМИ постоянно писали о ходе судебного процесса, и, во-вторых, что практически с первых дней мне повезло оказаться в среде предпринимателей.
Первые несколько дней я пробыл в карантине с людьми, которых осуждали не по предпринимательским статьям, порой за то, чего они не совершали. С людьми простыми без наколок, которые не качают свои права и не говорят на фене, проскакивают, может, отдельные слова. Так называемая "палочная система" приводит к тому, что за решеткой оказываются не те, кто что-то совершил, а те, кто не в состоянии себя защитить.
Кадр из фильма "Жизнь Дэвида Гейла", реж. Алан Паркер
Затем меня перевели в камеру к Данилу Воекову (экс-директору российско-чешского завода "МТЕ Ковосвит МАС" в Азове). Я помню его по работе в Агентстве стратегических инициатив (АСИ). Он был очень активным предпринимателем, а потом пропал. Я очень удивился, когда встретил его в СИЗО. В следственном изоляторе сокамерников стараются подбирать так, чтобы не было разношерстной аудитории. Не всегда это удается и не для всех, но деньги за перевод из одной камеры в другую не вымогают, по крайней мере за девять месяцев моего пребывания под стражей я с этим не сталкивался.
В следственном изоляторе вы тратите время на то, на что не привыкли его расходовать в обычной жизни. Ваш желудок привыкает к определенной пище. Нельзя объяснить, почему запрещают передавать зелень: петрушку, салат, например. Говорят, вдруг вы ее курить будете. Обыски проходят постоянно, телефоны под запретом. Ругаться не принято — цивилизованное общение поддерживается на всех уровнях, будь то взаимоотношения с подозреваемым или с охраной. Само заведение СИЗО №1 в Ростове физически устарело и не подлежит ремонту, его надо только сносить.
Сколько предпринимателей сейчас находится в СИЗО и какое число из них, на ваш взгляд, осуждены незаконно?
Законно или незаконно — это суждение оценочное. Я могу говорить только о собственных ощущениях. Смущает, что по делам большинства предпринимателей в СИЗО допущены похожие нарушения. Тех, кто действительно скрывался от следствия, единицы. Остальных закрывают автоматически с формулировкой "может скрыться". Вопреки презумпции невиновности, прописанной в Конституции РФ, суду достаточно самих слов обвинения, и человека заключают под стражу. Может ли он оттуда защищать свои интересы? Нет, потому что нужен толковый адвокат — таких немного, и они стоят денег. А еще надо содержать семью.
Кадр из фильма "Я люблю тебя, Филлип Моррис", реж. Гленн Фикарра, Джон Рекуа
Для скольких предпринимателей выйти оттуда становится невозможным по той причине, что даже адвоката себе нанять хорошего не могут?
Если смотреть на ситуацию объективно, то у 98% шансов нет. Если не платить, если не входить в какие-то коррупционные цепочки. Человека в СИЗО никто не слышит. Он находится в клетке и к нему совершенно иное отношение, как к зверьку, которого закрыли потому, что он опасен и всем угрожает. Никто не будет разбираться по существу вменяемого преступления до самой стадии завершения представления доказательств стороной обвинения. В некоторых случаях это может приводить к тому, что мы видели в истории Юрия Осипенко (подозревается в хищении 1,8 миллиарда рублей денежных средств 10 тысяч пайщиков ПК "ПС Инвестор-98"), просидевшего шесть с половиной лет на стадии следствия.
Почему так происходит? Дело в квалификации силовиков, занимающихся экономическими преступлениями?
Проблема даже не в квалификации сотрудников полиции, а в том, что, как в бизнесе существует вертикально-интегрированный холдинг, так и в правоохранительных органах есть определенная система принятия решений, и каждый винтик в этой системе выполняет свою задачу. Почти все предпринимательские истории заказаны бывшими партнерами либо конкурентами. Если мы говорим о строительных компаниях, то еще и так называемыми "черными риелторами", которые вкладывают средства в строящиеся дома, входят в цепочку с сотрудниками полиции и дают понять человеку, что если тот не выделит дополнительную квартиру, то задержка сдачи дома для него станет поводом для уголовного преследования. Если они не договариваются, то предприниматель попадает в СИЗО, где его никто не будет слушать, потому что остальные люди, которые исправно платили и ждали своих квартир, окажутся обманутыми дольщиками. У следователя появится фактура по делу, а в СИЗО — готовый преступник. Второй момент — это объективность судебной власти.
Для системы выгодно, чтобы человек, который оказался в местах лишения свободы, оставался там беззащитным. Тогда он не сопротивляется. Когда он попадет в эту атмосферу, у него происходит разлад в личной жизни. Не все женщины готовы ждать мужчину, когда ему грозят большие сроки. Фактически правоохранительные органы наносят запрещенный удар. Помещение предпринимателя в СИЗО — это исключительная мера. До этого суд должен рассмотреть вариант залога и нахождения под домашним арестом. Для государства это плюс — не надо тратить немалые деньги на экстрадицию, на содержание предпринимателя под стражей. Расчетная стоимость нахождения одного человека в СИЗО в 20 или 200 рублей, не важно — это не совсем корректная цифра. Она учитывает только расходы на питание человека. Есть расходы на медикаменты, охрану и содержание самого заведения, доставку подозреваемого в суд и т. д. По неофициальным расчетам примерно 35 миллионов рублей уходит в среднем на расследование одного сложного уголовного дела, как в моем случае. Ежегодно налоговые поступления от моего предприятия в прежние времена составляли около 100 миллионов рублей. Сейчас они сократились. Это прямые убытки, которое нанесло следствие государству.
Кадр из сериала "Доктор Хаус", реж. Грег Яйтанс, Деран Сарафян
Вы как уполномоченный по защите прав предпринимателей в РФ, находящихся под стражей, как можете помочь предпринимателям в данной ситуации?
Моя задача сейчас — дать людям хоть какую-то надежду, получить доступ не только к своему делу, но и к другим. Собрать статистику по предпринимателям, находящимся под стражей во всех регионах, представить ее президенту, правительству и лицам, принимающим решения. Донести до них, что сложившаяся ситуация грозит экономике страны большими проблемами, и что это можно и нужно срочно менять. За любое совершенное преступление должно быть соразмерное наказание. Если человек нарушил закон на полтора миллиона, его сажают в тюрьму, и он теряет бизнес на миллиард, то возникает вопрос, почему нельзя заменить его более высоким штрафом, например, положить пять миллионов на депозит суда, пока идет разбирательство по делу. И предприятие не закроется — люди не потеряют работу, и предприниматель никуда не сбежит, зная, что у него в суде залог. Большинство вопросов можно закрыть финансово.
Если предприниматель выигрывает суд, то он имеет право взыскать денежные средства со следователя, нанесшего ему материальный и моральный ущерб. До тех пор, пока люди не будут видеть сквозную ответственность, в том числе финансовую, за принятие неправосудных решений, результатов не будет. Выплата компенсации — это мировая практика. У нас же делается расчет на то, что человек выйдет оттуда, перекрестится и забудет эту страницу в своей жизни, как страшный сон. Человек, когда выходит из СИЗО, разочарован. В лучшем случае он не потерял семью, потому что в камерах прям на стенах написано: "Если тебе дали год, девушка тебя подождет, если тебе дали два, тебя дождется жена, если тебе дали пять, тебя дождется только мать". Разумный человек после выхода из-под стражи уедет из страны, начнет новую жизнь, попытается снова создать семью, если, конечно, после всего пережитого у него осталось здоровье, если он не умер. Фактически я попытаюсь сейчас создать условия для перехвата таких предпринимателей, чтобы люди перестали бояться собственного государства.
Кадр из фильма "Побег из Шоушенка " , реж. Фрэнк Дарабонт
Частные тюрьмы России нужны?
Да. Я считаю, что в рамках государственно-частного партнерства должно быть несколько тюрем, например, одна на округ, в которых будут созданы нормальные условия, как в мировой практике. Есть стандарт, который предлагает государство, если он не устраивает, то доплачивайте и сидите в квартире со специально подобранным персоналом, занимайтесь бизнесом, получайте качественное медицинское обслуживание. На судебные заседания с комфортом доставит автомобиль, а не "бобик" с деревянными лавочками, в котором холодно зимой, потому что водитель во время ожидания отключил двигатель машины, чтобы сэкономить топливо. В СИЗО №1, где я сидел, если у вас суд на два часа, то вас поднимут в семь утра. Вы просидите на так называемом "вокзале", где целыми днями курят и дым стоит столбом хуже, чем в студенческих общежитиях. Я там закурил, потому что в СИЗО невозможно не курить. Затем вас погрузят по машинам, как селедки в банку, и развезут по судам, не тормозя у лежачих полицейских, рельсов и т. д. В суде рассадят по маленьким каморкам, они называются стаканы, и вы будете ждать, когда вас вызовут. Потом выяснится, что в суд кто-то из свидетелей не явился, и заседание перенесут, а вы, повторюсь, целый день просидели на холоде и в дыму, вам выдали сухой паек вот такой (показывает — прим.ред.), маленький. Мы возвращались домой, "в хату", к девяти часам вечера. Этот день у предпринимателя выпадал из жизни — он за это время ничего не сделал.
В частных тюрьмах человек сможет заниматься бизнесом. Если его посадили, условно, за наркотики, то почему его надо ограничивать в управлении предприятием? Может, он хороший предприниматель, художник, журналист? Почему не сделать ему доступ в интернет с контрольной программой, и пусть он зарабатывает деньги, кормит семью, детей — они же у него остались на свободе. Почему мы должны уничтожать человека морально? У нас в конституции написано, что система исполнения наказания не ставит задачи физического унижения человека, но по сути это не так.
Кадр из фильма "Зеленая миля", реж. Фрэнк Дарабонт
Одна из ваших инициатив — создать подхватывающее руководство для тех предприятий, владельцы которых все-таки оказались под стражей. Почему возникла необходимость в такой структуре?
Когда предприниматель оказывается под арестом, он не в состоянии влиять на то, что происходит на его предприятии. Оно становится легкой добычей для различных захватчиков. Хорошо, если у тебя есть компетентные друзья и знакомые, в которых ты уверен и которые быстро могут взять управление компанией в свои руки. В противном случае за то время, пока бизнесмен находится в СИЗО за хранение, условно, полутора граммов наркотиков, предприятие стоимостью в миллиард разваливается. О том, что наркотики подбросили, узнают через два года, когда компании уже нет. Смысл санации в том, чтобы подхватить функции управления на предприятии и не дать заинтересованным лицам довести его до банкротства.
Вам уже неоднократно приходилось спасать "Энергию" от банкротства. Каковы перспективы предприятия после того, как вы на него вернетесь?
Когда я брал предприятие, я понимал, какие у него проблемы. Как это выглядело на практике: я покупаю предприятие, там известна величина финансовой дыры. Я как собственник продаю свою недвижимость и затыкаю ее, спасая предприятие. Возникает новая дыра, я опять продаю недвижимость. За время, пока "мочили" мое предприятие, я продал всю недвижимость, включая квартиру в Ростове. На момент моего ареста предприятие оставалось без долгов. Дырка, о которой мы говорим сейчас, по самым оптимистичным подсчетам уже составляет четверть миллиарда рублей — это те средства АО "Энергия", которые были признаны вещественными доказательствами, на которые был наложен арест и которые сейчас исчезли со счетов компании. Если по моему возвращению долги предприятия будут на этом уровне, то его еще можно будет спасти. В противном случае предприятие ждет банкротство. Я считаю, что любое действие стоит времени. Время — это очень дорогая вещь. После СИЗО я начал ценить его по-другому. То время, которое я потрачу на восстановление предприятия, я не дам своему ребенку. Я лучше проведу его со своей маленькой балериной. А деньги я найду как заработать: создал сто предприятий, создам и сто первое.
В сравнении с 90-ми годами, по вашим оценкам, бизнес-климат в Ростове стал лучше или хуже?
В 90-е годы бизнес-климат в стране был лучше. Я помню, что мы говорили иностранцам, которые приезжали в Россию и Ростовскую область вкладывать деньги. У нас дешевые энергоресурсы, дешевая рабочая сила, очень дешевая земля и недвижимость, низкие налоги. "Но у вас же бандиты", — возражали они. "Считайте, что это 10% налоги и закладывайте эти расходы в бюджет", — отвечали мы. Необязательность исполнения законов компенсировалась платой бандитам. В судебной практике был иной процент оправдательных приговоров — свыше 30%, а сейчас — меньше одного.
Кадр из фильма "Судья " , реж. Дэвид Добкин
А что происходит в энергетике региона?
Непредсказуемость и взаимное недоверие. Это ситуация, в которой мы находимся уже несколько лет, и сейчас она осложняется проблемами с неплатежами со стороны гарантирующего поставщика (ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону"). Получается следующая картина: есть население, которое в среднем в 94-96% случаев платит вовремя. Сбытовая компания, получив деньги от населения, забирает 8% сбытовых надбавок и отдает деньги сетям, в том числе МРСК, и компаниям-генерациям, которые вырабатывают энергию. На деле деньги с населения получают, ссылаются на то, что не все заплатили по счетам — а проверить платежи может только само ТНС — и денежные средства частично передают, а частично придерживают у себя. К этим проблемам добавляется неэффективность управления так называемого котлодержателя "МРСК Юга", когда на праздники покупаются золотые ручки, топ-менеджмент летает только бизнес-классом, имеет персональных водителей, помощников, адъютантов. Если это покупает предприниматель - собственник бизнеса, то вопросов нет: заработал — купи. Но если это траты регулируемой компании с 35 миллиардами долга, которая получает субсидии из госбюджета и годами не выплачивает дивиденды, то такое расточительство преступно.
Что можно изменить в данном случае?
Изменить можно только одно — компании передать в частные руки с сохранением профиля деятельности.
Есть зона малого и среднего бизнеса, которым не получится управлять вручную, как бы ни пыталось государство. Малый бизнес нужно оставить в покое, иначе от него не будет поступлений в бюджет. Затем стоит задумаются над тем, чтобы люди вовремя сдавали налоговые декларации, затем их начнут тщательнее обрабатывать, а после предложат, как во всем мире, отчитываться по расходам. Если пойдут таким путем, то страна в этот тяжелый кризисный период выстоит.
Мне всегда хотелось взять один островок и показать на его примере, какой должна быть экономика страны.
Гуково может стать таким островком?
ТОР (территория опережающего развития) — это бред и масса разворованных денег, как было со свободными экономическими зонами, технопарками, индустриальными парками и т.д. Нельзя предпринимателя загнать в рамки, указав ему место, где строить бизнес. В Гуково посадили троих предпринимателей, деньги из бюджета украли. От того, что деньги расходуются неэффективно, губернатор в тюрьму не сядет, хотя это — прямое воровство. Инвестор обещает вложить 24 миллиона, а вы тянете туда дорогу за 320 миллионов. Срок ее окупаемости 28 лет. В рыночной экономике нельзя продать булку дороже ее стоимости. Эффективность расходования экономического ресурса определяет качество работы власти. Ее очень легко проверить на примере сравнения госаппаратов разных стран.
Кадр из фильма "Волк с Уолл-стрит", реж. Мартин Скорсезе
Верите в кредиты под пять процентов, озвученные в инвестиционном послании губернатора Ростовской области Василия Голубева?
Встречный вопрос: вам нравится ходить на двух ногах? Да? Давайте я сейчас возьму биту и разобью вам ногу. На одной ноге ходить неудобно, скажите вы. Я отвечу, не парьтесь, у вас же вторая нога осталась. За это я подарю вам коляску, будете на ней ездить... То же самое происходит сейчас с бизнесом. Сначала у него забирают деньги, выстраивая драконовские налоги и сборы, расходы на коррупционную составляющую, на спонсорскую помощь спорту, заложенную в тариф без вашего ведома. Услуги ЖКХ вы оплачиваете за себя и за соседа, который не платит, потому что государство не придумало способ, как с него взыскивать долги. Не надо ногу отрывать, тогда коляску не придется дарить. Предприниматель не идиот — ему не нужны кредиты под 5%. Дайте ему прозрачные условия работы и отойдите. Он и без подачек обойдется.
Какие отрасли нуждаются в поддержке?
Слово "поддержка" должно звучать только в отношении лиц, которые сами не могут себя обеспечить. Мы должны дать возможность стартануть, но эта помощь не может продолжаться вечно — сформируются патерналистские настроения, что им все всегда должны. Бизнес подстроится и будут жить от одной субсидии к другой. В АСИ мы называли таких бизнесменов профессиональными получателями грантов. Есть бизнес, который уже подстроился, дружит с властью и пока он нужен государству, его никто не трогает. Если первый год денежных средств не хватило, то это понятно — предприятие развивается, если второй год не хватило, то это странно, если третий год бизнес опять просит субсидий, то это не странно — так предусмотрено в стратегии предпринимателя, которой потакает государство. Если предпринимателя рассматривать в качестве попрошайки, то он рано или поздно им станет. Рецепт достаточно прост — не мешайте бизнесу работать.